Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 72 kilo verip bambaşka biri olmuştu... Oyuncu Esin Gündoğdu'nun son hali olay!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 16:18

72 kilo verip bambaşka biri olmuştu... Oyuncu Esin Gündoğdu'nun son hali olay!

Ekranların aranan komedi oyuncularından Esin Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda ameliyat olmadan sadece sağlıklı beslenerek 2 yılda 72 kilo vermiş bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Son hali ile övgüleri toplayan Esin Gündoğdu değişimi ile ağızları açık bırakıyor. Adeta kendini baştan yaratan Esin Gündoğdu geçen günlerde aşkı da buldu. Oyuncu Esin Gündoğdu'nun bir süredir Gökhan Ülger ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İşte sevilen oyuncu Esin Gündoğdu'nun son hali...

72 kilo verip bambaşka biri olmuştu... Oyuncu Esin Gündoğdu’nun son hali olay!

'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi birçok dizide boy gösteren Esin Gündoğdu

72 kilo verip bambaşka biri olmuştu... Oyuncu Esin Gündoğdu’nun son hali olay!

Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda ameliyat olmadan sadece sağlıklı beslenerek 2 yılda 72 kilo vermiş bambaşka bir görünüme kavuşmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
72 kilo verip bambaşka biri olmuştu... Oyuncu Esin Gündoğdu’nun son hali olay!

138 kilo ile diyete başlayan Esin Gündoğdu, şimdilerde fit hali ile hayran bırakıyor.

72 kilo verip bambaşka biri olmuştu... Oyuncu Esin Gündoğdu’nun son hali olay!

Ünlü isim, sosyal medya hesabından sık sık yeni haliyle çekildiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sunuyor.

72 kilo verip bambaşka biri olmuştu... Oyuncu Esin Gündoğdu’nun son hali olay!

Değişimi ile ağızları açık bırakan Esin Gündoğdu'nun şu sıralar ayakları aşktan yerden kesiliyor.

SON DAKİKA