Giriş Tarihi: 22.03.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
16:18
72 kilo verip bambaşka biri olmuştu... Oyuncu Esin Gündoğdu'nun son hali olay!
Ekranların aranan komedi oyuncularından Esin Gündoğdu, geçtiğimiz yıllarda ameliyat olmadan sadece sağlıklı beslenerek 2 yılda 72 kilo vermiş bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Son hali ile övgüleri toplayan Esin Gündoğdu değişimi ile ağızları açık bırakıyor. Adeta kendini baştan yaratan Esin Gündoğdu geçen günlerde aşkı da buldu. Oyuncu Esin Gündoğdu'nun bir süredir Gökhan Ülger ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. İşte sevilen oyuncu Esin Gündoğdu'nun son hali...