Yıllara meydan okuyan ünlüler denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri kuşkusuz Süperstar Ajda Pekkan oluyor. Türk pop müziğin Süperstar'ı Ajda Pekkan, 75 yaşında olmasına rağmen fit halleri ve güzelliğiyle adından sık sık söz ettiriyor.