Yıllara meydan okuyan ünlüler denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri kuşkusuz SüperstarAjda Pekkan oluyor. Türk pop müziğin Süperstar'ı Ajda Pekkan, 75 yaşında olmasına rağmen fit halleri ve güzelliğiyle adından sık sık söz ettiriyor. Ancak usta sanatçıdan son olarak üzücü bir haber geldi. Genç kızlara taş çıkaran görüntüsüyle sosyal medyada ilgi odağı olan Pekkan'a nazar değdi. İki dizi de kireçlenmeye bağlı olarak olarak su toplayan sanatçı, ameliyat oldu. Ajda Pekkan'a ameliyat sonrası kardeşi Semiramis Pekkan bakıyor...