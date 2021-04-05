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Haberler Galeri 75 yaşında fit halleriyle genç kızlara taş çıkaran Süperstar Ajda Pekkan'a nazar değdi! Dizleri dayanmayan Ajda Pekkan ameliyat oldu!
Giriş Tarihi: 05.04.2021 15:25 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 15:38

75 yaşında fit halleriyle genç kızlara taş çıkaran 'a nazar değdi! Dizleri dayanmayan !

Yıllara meydan okuyan ünlüler denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri kuşkusuz oluyor. Türk pop müziğin Süperstar'ı , 75 yaşında olmasına rağmen fit halleri ve güzelliğiyle adından sık sık söz ettiriyor. Ancak usta sanatçıdan son olarak üzücü bir haber geldi. Genç kızlara taş çıkaran görüntüsüyle sosyal medyada ilgi odağı olan Pekkan'a nazar değdi. İki dizi de kireçlenmeye bağlı olarak olarak su toplayan sanatçı, . 'a ameliyat sonrası kardeşi bakıyor...

75 yaşında fit halleriyle genç kızlara taş çıkartan Süperstar Ajda Pekkan'a nazar değdi! Dizleri dayanmayan Ajda Pekkan ameliyat oldu!

Yıllara meydan okuyan ünlüler denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri kuşkusuz oluyor. Türk pop müziğin Süperstar'ı , 75 yaşında olmasına rağmen fit halleri ve güzelliğiyle adından sık sık söz ettiriyor.

75 yaşında fit halleriyle genç kızlara taş çıkartan Süperstar Ajda Pekkan'a nazar değdi! Dizleri dayanmayan Ajda Pekkan ameliyat oldu!

Adeta yıllara meydan okuyan usta sanatçı 'a nazar değdi. Hürriyet'in haberine göre Pekkan, şu sıralar minik bir sağlık sorunuyla boğuşuyor.

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75 yaşında fit halleriyle genç kızlara taş çıkartan Süperstar Ajda Pekkan'a nazar değdi! Dizleri dayanmayan Ajda Pekkan ameliyat oldu!

Sahne üzerindeki bitmeyen enerjisiyle hayranlarını mest eden ünlü yıldız, dizlerindeki kireçlenme nedeniyle zor günler geçiriyor.

75 yaşında fit halleriyle genç kızlara taş çıkartan Süperstar Ajda Pekkan'a nazar değdi! Dizleri dayanmayan Ajda Pekkan ameliyat oldu!

Kireçlenmeye bağlı olarak dizleri su toplayan Pekkan, artık ağrıya dayanamayınca bıçak altına yatmak zorunda kalmış.

75 yaşında fit halleriyle genç kızlara taş çıkartan Süperstar Ajda Pekkan'a nazar değdi! Dizleri dayanmayan Ajda Pekkan ameliyat oldu!

Ameliyatla dizlerindeki soruna müdahale edilen 'a sonrasında doktoru yatak istirahati vererek ayağa kalkmasını yasaklamış.

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