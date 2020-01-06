77'nci Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon ve sinema alanlarında ayrı ayrı dağıtılan ödüller sahiplerini bulurken, "The Farewell" filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Awkwafina, Altın Küre tarihinde bu ödülü kazanan ilk Asyalı oldu. Ödül töreninde konuşan Patricia Arquette'nin, "Geriye dönüp 5 Ocak 2020 gününe baktığında kimse bu geceyi hatırlamayacak. Tarih savaşın eşiğine gelmiş olan bir ülkeyi yazacak." şeklindeki sözleri dikkat çekti.

İşte geceden ödülle dönenler:

En İyi Film (Drama): 1917

En İyi Film (Müzikal/Komedi): Once Upon a Time in Hollywood

En İyi Film (Animasyon): Missing Link