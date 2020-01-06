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77'nci Ödülleri sahiplerini buldu

Her yıl Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından verilen ve Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Golden Globe () ödülleri 'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Giriş Tarihi: 06.01.2020 08:32 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020 08:35
77'nci Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Televizyon ve sinema alanlarında ayrı ayrı dağıtılan ödüller sahiplerini bulurken, "The Farewell" filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Awkwafina, tarihinde bu ödülü kazanan ilk Asyalı oldu. Ödül töreninde konuşan Patricia Arquette'nin, "Geriye dönüp 5 Ocak 2020 gününe baktığında kimse bu geceyi hatırlamayacak. Tarih savaşın eşiğine gelmiş olan bir ülkeyi yazacak." şeklindeki sözleri dikkat çekti.
İşte geceden ödülle dönenler:

En İyi Film (Drama): 1917
En İyi Film (Müzikal/Komedi): Once Upon a Time in
En İyi Film (Animasyon): Missing Link

77'nci Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Joaquin Phoenix, Joker

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77'nci Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Kadın Oyuncu (Drama): Renée Zellweger, Judy

77'nci Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Erkek Oyuncu (Müzikal/Komedi): Taron Egerton, Rocketman

77'nci Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Kadın Oyuncu (Müzikal/Komedi): Awkwafina, The Farewell

77'nci Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Brad Pitt - Once Upon a Time in

77'nci Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Laura Dern - Marriage Story

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