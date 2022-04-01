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Haberler Galeri 78 yaşında mankenlere taş çıkardı! Nebahat Çehre son pozu ile spor tarzını konuşturdu!
Giriş Tarihi: 01.04.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 10:35

78 yaşında mankenlere taş çıkardı! Nebahat Çehre son pozu ile spor tarzını konuşturdu!

Fit hali ile yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi. Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medyanın gündemine oturdu.Geçtiğimiz haftalarda 33 yıl önceki hali ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmuş Nebahat Çehre'nin şimdi daha genç gözükmesi ise yorumlara yansımıştı. Nebahat Çehre'nin son paylaşımı ile yine ilgi odağı oldu. Düzgün fiziği ile genç modellere taş çıkaran Nebahat Çehre geçtiğimiz günlerde 78 yaşına basmıştı. Nebahat Çehre spor şıklığı ile büyüledi. Usta oyuncu Nebahat Çehre'nin paylaşımı "Bu ne güzellik" dedirtti! Geçirdiği estetik operasyonlarla neredeyse 50'li yaşlarında görünen 78 yaşındaki Nebahat Çehre'nin mankenlere taş çıkardığı pozu...

78 yaşında mankenlere taş çıkardı! Nebahat Çehre son pozu ile spor tarzını konuşturdu!

Türkiye'nin yaşlanmayan güzeli olarak anılan Nebahat Çehre geçtiğimiz günlerde 78 yaşına basmıştı. Usta sanatçı fit hali ile değme mankenlere taş çıkarıyor.

78 yaşında mankenlere taş çıkardı! Nebahat Çehre son pozu ile spor tarzını konuşturdu!

Fit hali ile yıllara meydan okuyan sanatçı Nebahat Çehre adeta gençlik iksiri içmiş gibi.

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78 yaşında mankenlere taş çıkardı! Nebahat Çehre son pozu ile spor tarzını konuşturdu!

Yıllar geçtikçe gençleşen Nebahat Çehre sosyal medyanın gündemine oturdu.

78 yaşında mankenlere taş çıkardı! Nebahat Çehre son pozu ile spor tarzını konuşturdu!

Geçtiğimiz haftalarda 33 yıl önceki hali ortaya çıkınca sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olmuş Nebahat Çehre'nin şimdi daha genç gözükmesi ise yorumlara yansımıştı.

78 yaşında mankenlere taş çıkardı! Nebahat Çehre son pozu ile spor tarzını konuşturdu!

Bir dönemin Türkiye Güzeli ve 'Aşk-ı Memnu', 'Haziran Gecesi' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi en çok izlenen dizilerin gözde oyuncusu…

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