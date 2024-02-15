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Haberler Galeri 8 saatlik beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal gözyaşlarıyla açıkladı! "En kötü süreçten geçiyorum"
Giriş Tarihi: 15.02.2024 15:01 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 15:06

8 saatlik beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal gözyaşlarıyla açıkladı! "En kötü süreçten geçiyorum"

'Ucuz Roman', 'Ferman' ve 'Ağla Ağla' gibi şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Şimal'den geçtiğimiz günlerde kötü haber geldi. Daha önce meme kanserini yenen Şimal, beyninde tümör olduğunu açıkladı. Hastaneye yatırılan ünlü şarkıcı ameliyata girdi. Şimal'in sedyeyle ameliyathane götürüldüğü anları yayınlayan nişanlısı, "Güçlü kadınım benim dayan az kaldı" diyerek herkesi duygulandırmıştı. Şimal son sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şimal ayna karşısında çektiği videoda gözyaşlarını tutamadı.

8 saatlik beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal gözyaşlarıyla açıkladı! En kötü süreçten geçiyorum

Ucuz Roman, Ferman ve Ağla Ağla gibi şarkılarıyla bilinen Şimal, 2 yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. 37 yaşındaki şarkıcı uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşmuştu.

8 saatlik beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal gözyaşlarıyla açıkladı! En kötü süreçten geçiyorum

Ancak ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini üzmüştü.

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8 saatlik beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal gözyaşlarıyla açıkladı! En kötü süreçten geçiyorum

Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının bu kez beyninde tümör tespit edilmişti.

8 saatlik beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal gözyaşlarıyla açıkladı! En kötü süreçten geçiyorum

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka acil ameliyat dediler, çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

8 saatlik beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal gözyaşlarıyla açıkladı! En kötü süreçten geçiyorum

Şimal, 8 saat süren bir ameliyata girmişti.

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