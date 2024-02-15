8 saatlik beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal gözyaşlarıyla açıkladı! "En kötü süreçten geçiyorum"

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka acil ameliyat dediler, çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.