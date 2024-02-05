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Haberler Galeri 8 saatlik beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal son sağlık durumunu açıkladı!
Giriş Tarihi: 05.02.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 05.02.2024 15:32

8 saatlik beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal son sağlık durumunu açıkladı!

'Ucuz Roman', 'Ferman' ve 'Ağla Ağla' gibi şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Şimal'den geçtiğimiz günlerde kötü haber geldi. Daha önce meme kanserini yenen Şimal, beyninde tümör olduğunu açıkladı. Hastaneye yatırılan ünlü şarkıcı ameliyata girdi. Şimal'in sedyeyle ameliyathane götürüldüğü anları yayınlayan nişanlısı, "Güçlü kadınım benim dayan az kaldı" diyerek herkesi duygulandırmıştı. Şimal son sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

8 saatlik beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal son sağlık durumunu açıkladı!
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8 saatlik beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal son sağlık durumunu açıkladı!
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8 saatlik beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal son sağlık durumunu açıkladı!

Ucuz Roman, Ferman ve Ağla Ağla gibi şarkılarıyla bilinen Şimal, 2 yıl önce meme kanserine yakalanmıştı.

8 saatlik beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal son sağlık durumunu açıkladı!

37 yaşındaki şarkıcı uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşmuştu.

8 saatlik beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal son sağlık durumunu açıkladı!

Şimal, sevinçli haberi sosyal medya üzerinden "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz!" sözleriyle duyurmuştu.

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