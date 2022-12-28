8 yıldır komada olan Kenan Işık’tan güzel haber geldi! Kenan Işık’ın eşi Beril Işık açıkladı: Dik durabiliyor...

Giriş Tarihi: 28.12.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 15:42

"Kim Milyoner Olmak İster?" adlı programın efsane sunucusu Kenan Işık, 8 yıl önce spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçirmişti. Beyin kanaması geçirdiğinde 67 yaşında olan Kenan Işık, 2014 yılından beri komada. Sunucu ve oyuncu Kenan Işık'ın sağlık durumu merak konusu olurken güzel haberi eşi Beril Işık verdi. Kim Milyoner Olmak İster? programının unutulmaz sunucusu Kenan Işık'ın eşi Beril Işık yaptığı açıklama ile Kenan Işık'ın hayranlarını sevindirdi. İşte usta sanatçı Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında eşi Beril Işık'ın söyledikleri...