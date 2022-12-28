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Haberler Galeri 8 yıldır komada olan Kenan Işık'tan güzel haber geldi! Kenan Işık'ın eşi Beril Işık açıkladı: Dik durabiliyor...
Giriş Tarihi: 28.12.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022 15:42

8 yıldır komada olan Kenan Işık'tan güzel haber geldi! Kenan Işık'ın eşi Beril Işık açıkladı: Dik durabiliyor...

"Kim Milyoner Olmak İster?" adlı programın efsane sunucusu Kenan Işık, 8 yıl önce spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçirmişti. Beyin kanaması geçirdiğinde 67 yaşında olan Kenan Işık, 2014 yılından beri komada. Sunucu ve oyuncu Kenan Işık'ın sağlık durumu merak konusu olurken güzel haberi eşi Beril Işık verdi. Kim Milyoner Olmak İster? programının unutulmaz sunucusu Kenan Işık'ın eşi Beril Işık yaptığı açıklama ile Kenan Işık'ın hayranlarını sevindirdi. İşte usta sanatçı Kenan Işık'ın son sağlık durumu hakkında eşi Beril Işık'ın söyledikleri...

8 yıldır komada olan Kenan Işık’tan güzel haber geldi! Kenan Işık’ın eşi Beril Işık açıkladı: Dik durabiliyor...

Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili sevindiren haber eşi Beril Işık'tan geldi. Kenan Işık iyileşiyor mu? İşte Kenan Işık'ın son sağlık durumu...

8 yıldır komada olan Kenan Işık’tan güzel haber geldi! Kenan Işık’ın eşi Beril Işık açıkladı: Dik durabiliyor...

"Kim Milyoner Olmak İster?" adlı programın efsane sunucusu Kenan Işık, 8 yıl önce spor salonunun saunasındayken düşerek beyin kanaması geçirmişti.

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8 yıldır komada olan Kenan Işık’tan güzel haber geldi! Kenan Işık’ın eşi Beril Işık açıkladı: Dik durabiliyor...

Kenan Işık, 2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşmış ve dengesini kaybederek başını çarpmıştı. Olay sonrası 4 saat süren bir ameliyata alınan Işık, hayati tehlikeyi atlatmış fakat komaya girmişti.

8 yıldır komada olan Kenan Işık’tan güzel haber geldi! Kenan Işık’ın eşi Beril Işık açıkladı: Dik durabiliyor...

Tam 8 yıldır komada olan sanatçının son durumu merak ediliyordu. Bugün Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında yeni bir bilgi geldi.

8 yıldır komada olan Kenan Işık’tan güzel haber geldi! Kenan Işık’ın eşi Beril Işık açıkladı: Dik durabiliyor...

Sunucu ve oyuncu Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında güzel haberi eşi Beril Işık verdi.

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