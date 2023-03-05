Giriş Tarihi: 05.03.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 09:04

8 yıllık aşk orucunu avukat sevgilisiyle bozan Çağla Şıkel böyle görüntülendi! Taze aşıklar Çağla Şıkel ile Nail Gönenli gecelerde boy gösteriyor!

Güzel manken Çağla Şıkel, uzun yıllar sonra aradığı aşkı buldu. Deneyimli manken Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli artık kaçmıyor. 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Birçok isim ile anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi. İki erkek çocuk annesi olan Çağla Şıkel 8 yıl sonra kural bozdu ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ile görüntülendi. Çağla Şıkel ile Nail Gönenli trafikte yakalandı. Trafikte görüntülenen ikilinin mutlulukları gözlerinden okundu. 44 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli objektiflere böyle yakalandı.