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Haberler Galeri 8 yıllık aşk orucunu avukat sevgilisiyle bozan Çağla Şıkel gecelerde böyle görüntülendi! Taze aşıklar Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'nin mutluluğu gözlerinden okunuyor
Giriş Tarihi: 06.03.2023 06:12 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 06:13

8 yıllık aşk orucunu avukat sevgilisiyle bozan Çağla Şıkel gecelerde böyle görüntülendi! Taze aşıklar Çağla Şıkel ile Nail Gönenli'nin mutluluğu gözlerinden okunuyor

Güzel manken Çağla Şıkel, uzun yıllar sonra aradığı aşkı buldu. Deneyimli manken Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli artık kaçmıyor. 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Birçok isim ile anılan manken Çağla Şıkel neredeyse hiç görüntü vermedi. İki erkek çocuk annesi olan Çağla Şıkel 8 yıl sonra kural bozdu ve sevgilisi avukat Nail Gönenli ile görüntülendi. Çağla Şıkel ile Nail Gönenli trafikte yakalandı. Trafikte görüntülenen ikilinin mutlulukları gözlerinden okundu. 44 yaşındaki başarılı oyuncu ve sunucu Çağla Şıkel ile sevgilisi Nail Gönenli objektiflere böyle yakalandı.

8 yıllık aşk orucunu avukat sevgilisiyle bozan Çağla Şıkel gecelerde böyle görüntülendi! Taze aşıklar Çağla Şıkel ile Nail Gönenli’nin mutluluğu gözlerinden okunuyor

Sosyal medyanın en çok sevdiği ünlülerden olan Çağla Şıkel aşk orucunu genç avukat Nail Gönenli ile bozdu. Çağla Şıkel'in yıllardır titizlikle gizli tuttuğu özel hayatını bu defa gözler önünde yaşamaktan çekinmemesi 'Ufukta evlilik mi var?' sorularını akıllara getirdi.

8 yıllık aşk orucunu avukat sevgilisiyle bozan Çağla Şıkel gecelerde böyle görüntülendi! Taze aşıklar Çağla Şıkel ile Nail Gönenli’nin mutluluğu gözlerinden okunuyor

Çağla Şıkel 8 yıllık kuralını genç avukat Nail Gönenli için bozmuştu. Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile evliliği sonrası ilk kez sevgilisiyle görüntülenmişti.

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8 yıllık aşk orucunu avukat sevgilisiyle bozan Çağla Şıkel gecelerde böyle görüntülendi! Taze aşıklar Çağla Şıkel ile Nail Gönenli’nin mutluluğu gözlerinden okunuyor

Magazin kulislerine düşen bomba görüntüler sonrası Çağla Şıkel ile Nail Gönenli aşkı belgelenmiş oldu.

8 yıllık aşk orucunu avukat sevgilisiyle bozan Çağla Şıkel gecelerde böyle görüntülendi! Taze aşıklar Çağla Şıkel ile Nail Gönenli’nin mutluluğu gözlerinden okunuyor

Çağla Şıkel'in bir süredir ünlü avukat Nail Gönenli'yle sevgili olduğu öğrenilmişti.

8 yıllık aşk orucunu avukat sevgilisiyle bozan Çağla Şıkel gecelerde böyle görüntülendi! Taze aşıklar Çağla Şıkel ile Nail Gönenli’nin mutluluğu gözlerinden okunuyor

Ülkemizin en başarılı model ve sunucularından Şıkel'in bir süredir avukat Nail Gönenli'yle beraber olduğu iddiası konuluşuyordu.

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