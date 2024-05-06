Giriş Tarihi: 06.05.2024 13:24
81 yaşındaki Şevket Altuğ yıllar sonra ortaya çıktı! 53 yıllık eşi de çok ünlü...
Şekerpare, 'Aile Şerefi', 'Hababam Sınıfı', 'Gülen Gözler' ve 'Tokatçı' gibi Türk sinemasına damga vuran yapımlarında rol alan Şevket Altuğ, 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak sinema tarihine adını yazdırmıştı. Altuğ, son olarak 2002'de ekrana gelen 'Unutma Beni' isimli dizi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Kezban ve Kerem adında iki çocuğu olan Altuğ, ailesiyle birlikte Datça'da yaşamını sürdürüyor. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şevket Altuğ, yıllar sonra ortaya çıktı! Usta oyuncu Şevket Altuğ, 81 yaşına girdi. Altuğ, sosyal medya hesabında doğum günü pastasıyla böyle poz verdi. Şevket Altuğ'un eşinin de kendisi gibi çok ünlü olduğunu biliyor musunuz? Usta oyuncunun eşi Süt Kardeşler filminin yıldızlarından.