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Haberler Galeri 90'lara damga vuran seslerden Eda Özülkü ile Metin Özülkü aşkları ile yıllara meydan okuyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü ikizleri ile gözlerden uzak bir hayat yaşıyor...

90'lara damga vuran seslerden ile aşkları ile yıllara meydan okuyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü ikizleri ile gözlerden uzak bir hayat yaşıyor...

Sevilen şarkıları ile bir döneme damga vuran müzisyen çift ve katıldıkları programı sonrası ilgi odağı oldular. 1988 yılından evlenen Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti tam 15 yıl evlat hasreti çektikten sonra 2004 yılında ikizlerini kucaklarına almışlardı. Şimdilerde 16 yaşında olan Baran ve Volkan'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Evliliklerinde 32 yılı geride bırakan sanatçılar Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti sosyal medyada en çok merak edilenlerden oldu. İşte magazinden uzak yaşantıları ile parmakla gösterilen ünlülerden olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü ile ikizleri Baran ve Volkan...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 15:40 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 15:46
90'lara damga vuran seslerden Eda Özülkü ile Metin Özülkü aşkları ile yıllara meydan okuyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü ikizleri ile gözlerden uzak bir hayat yaşıyor...

Sevilen şarkıları ile bir döneme damga vuran müzisyen çift ve katıldıkları programı sonrası ilgi odağı oldular.

90'lara damga vuran seslerden Eda Özülkü ile Metin Özülkü aşkları ile yıllara meydan okuyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü ikizleri ile gözlerden uzak bir hayat yaşıyor...

1988 yılından evlenen ve çifti tam 15 yıl evlat hasreti çektikten sonra 2004 yılında ikizlerini kucaklarına almışlardı.

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90'lara damga vuran seslerden Eda Özülkü ile Metin Özülkü aşkları ile yıllara meydan okuyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü ikizleri ile gözlerden uzak bir hayat yaşıyor...

Şimdilerde 16 yaşında olan ve çiftinin ikizleri Baran ve Volkan'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

90'lara damga vuran seslerden Eda Özülkü ile Metin Özülkü aşkları ile yıllara meydan okuyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü ikizleri ile gözlerden uzak bir hayat yaşıyor...

Evliliklerinde 32 yılı geride bırakan sanatçılar ve çifti en çok merak edilenlerden oldu.

90'lara damga vuran seslerden Eda Özülkü ile Metin Özülkü aşkları ile yıllara meydan okuyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü ikizleri ile gözlerden uzak bir hayat yaşıyor...

İşte magazinden uzak yaşantıları ile parmakla gösterilen ünlülerden olan ve ile ikizleri Baran ve Volkan...

90'lara damga vuran seslerden Eda Özülkü ile Metin Özülkü aşkları ile yıllara meydan okuyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü ikizleri ile gözlerden uzak bir hayat yaşıyor...
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90'lara damga vuran seslerden Eda Özülkü ile Metin Özülkü aşkları ile yıllara meydan okuyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü ikizleri ile gözlerden uzak bir hayat yaşıyor...
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