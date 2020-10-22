HaberlerGaleri90'lara damga vuran seslerden Eda Özülkü ile Metin Özülkü aşkları ile yıllara meydan okuyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü ikizleri ile gözlerden uzak bir hayat yaşıyor...
90'lara damga vuran seslerden Eda Özülkü ile Metin Özülkü aşkları ile yıllara meydan okuyor! Eda Özülkü ile Metin Özülkü ikizleri ile gözlerden uzak bir hayat yaşıyor...
Sevilen şarkıları ile bir döneme damga vuran müzisyen çift Eda Özülkü ve Metin Özülkü katıldıkları Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı sonrası sosyal medyada ilgi odağı oldular. 1988 yılından evlenen Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti tam 15 yıl evlat hasreti çektikten sonra 2004 yılında ikizlerini kucaklarına almışlardı. Şimdilerde 16 yaşında olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü çiftinin ikizleri Baran ve Volkan'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Evliliklerinde 32 yılı geride bırakan sanatçılar Eda Özülkü ve Metin Özülkü çifti sosyal medyada en çok merak edilenlerden oldu. İşte magazinden uzak yaşantıları ile parmakla gösterilen ünlülerden olan Eda Özülkü ve Metin Özülkü ile ikizleri Baran ve Volkan...
Giriş Tarihi: 22.10.2020
15:40
Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
15:46
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