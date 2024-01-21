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Haberler Galeri 90'ların en popüler kadınıydı! Rosalinda'nın yıldızını görenler şaşkına döndü: Yıllar acımıyor...
Giriş Tarihi: 21.01.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 12:40

90'ların en popüler kadınıydı! Rosalinda'nın yıldızını görenler şaşkına döndü: Yıllar acımıyor...

İlk kez 1999 yılında Meksika'da yayına giren Rosalinda, tüm dünyada en çok izlenen pembe dizilerden biriydi. Pop şarkıcısı Thalia'nın baş rolünü üstlendiği bu dizi, aynı zamanda Thalia'nın kariyerini de baştan yazdı. Tüm dünyanın en çok tanınan starlarında birine dönüşmesini sağlayan bu dizi, yıllar boyunca gündemde kaldı. Fakat üzerinden geçen onlarca yıldan sonra Thalia'nın değişimi de büyük dikkat çekiyor.

90’ların en popüler kadınıydı! Rosalinda’nın yıldızını görenler şaşkına döndü: Yıllar acımıyor...

Ariadna Thalía Sodi Miranda, Thalia'nın doğum ismi. 26 Ağustos 1971'de dünyaya gelen dünya starı, sadece Latin dünyasının değil, global olarak adı en çok bilinen isimlerin başında geliyor.

90’ların en popüler kadınıydı! Rosalinda’nın yıldızını görenler şaşkına döndü: Yıllar acımıyor...

Latin Grammy ödüllü Meksikalı Latin pop şarkıcısı, besteci, söz yazarı ve oyunculuk dahil sanatın birçok alanında başarılı projelere imza attı. Üstelik Mezzo-soprano sesiyle, Latin müziğinin en güçlü vokallerinden biri olarak değerlendiriliyor.

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90’ların en popüler kadınıydı! Rosalinda’nın yıldızını görenler şaşkına döndü: Yıllar acımıyor...

Biz onu 90'lı yıllarda daha çok duymuş olsak da, Thalia müzik kariyerine ilk olarak 80'lerin başında Din Din adı verilen bir çocuk grubununu solisti olarak başlamıştı. Latin Amerika'da en çok dinlenen Timbiriche adlı müzik grubuna katılarak kariyerine devam ederken, 1989 yılında Los Angeles'a taşınarak ilk solo albümünü çıkardı.

90’ların en popüler kadınıydı! Rosalinda’nın yıldızını görenler şaşkına döndü: Yıllar acımıyor...

Bugüne kadar dünya çapında 40 milyon albüm satan şarkıcı, aynı zamanda en çok dinlenen Latin şarkıcılardan olmasının yanı sıra, "1990'lı yılların en çok satan Latin şarkıcısı" ünvanını kazandı.

90’ların en popüler kadınıydı! Rosalinda’nın yıldızını görenler şaşkına döndü: Yıllar acımıyor...

Thalia, 20 yıllık uzun kariyeri boyunca 12 stüdyo albümü çıkarmış, 6 dizide boşrol oynadı ve oynadığı dizilerin dünya çapında beğenilmesi ile birlikte birçok kişinin idolü haline geldi.

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