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Haberler Galeri 90’ların güzel mankeni Merve İldeniz yıllardır ışıltılı dünyadan uzak! İşte Merve İldeniz'in son hali...
Giriş Tarihi: 02.10.2024 08:44 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 08:58

90’ların güzel mankeni Merve İldeniz yıllardır ışıltılı dünyadan uzak! İşte Merve İldeniz'in son hali...

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz sanatçı Metin Arolat'ın 'Dert Değil' şarkısının klibiyle yıldızı parlayan ünlü manken Merve İldeniz'in son hali sosyal medyaya damga vurdu. 90'ların güzel mankeni Merve İldeniz, yıllar sonra ortaya çıktı. Merve İldeniz, yıllardır eski ışıltılı dünyasından çok uzakta Bodrum'da köy hayatı yaşıyor. Eski manken şu sıralar ise sık sık Hollanda'ya kızının yanına gidiyor. İşte merak edenler için Merve İldeniz'in son hali...

90’ların güzel mankeni Merve İldeniz yıllardır ışıltılı dünyadan uzak! İşte Merve İldeniz’in son hali...

52 yaşında aramızdan ayrılan sanatçı Metin Arolat'ın seslendirdiği 'Dert Değil' şarkısının klibiyle yıldızı parlayan eski manken Merve İldeniz yıllar sonra ortaya çıktı.

90’ların güzel mankeni Merve İldeniz yıllardır ışıltılı dünyadan uzak! İşte Merve İldeniz’in son hali...

Merve İldeniz, 90'lı yılların en iyi mankenlerinden biriydi. Mesleği 20 yıl önce bırakan İldeniz, Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor.

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90’ların güzel mankeni Merve İldeniz yıllardır ışıltılı dünyadan uzak! İşte Merve İldeniz’in son hali...

80'lerden 90'lara geçişte podyumlar hiç olmadığı kadar güçlüydü. Dönemin en güzel mankenlerinden biri de hiç şüphesiz Merve İldeniz'di. Önemli defilelerde hep onun adı ön plandaydı.

90’ların güzel mankeni Merve İldeniz yıllardır ışıltılı dünyadan uzak! İşte Merve İldeniz’in son hali...

Merve İldeniz, yıllardır eski ışıltılı dünyasından çok uzakta Bodrum'da köy hayatı yaşıyor.

90’ların güzel mankeni Merve İldeniz yıllardır ışıltılı dünyadan uzak! İşte Merve İldeniz’in son hali...

Eski manken şu sıralar ise sık sık Hollanda'ya kızının yanına gidiyor. İşte merak edenler için Merve İldeniz'in son hali...

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