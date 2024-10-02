Giriş Tarihi: 02.10.2024 08:44
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
08:58
90’ların güzel mankeni Merve İldeniz yıllardır ışıltılı dünyadan uzak! İşte Merve İldeniz'in son hali...
Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz sanatçı Metin Arolat'ın 'Dert Değil' şarkısının klibiyle yıldızı parlayan ünlü manken Merve İldeniz'in son hali sosyal medyaya damga vurdu. 90'ların güzel mankeni Merve İldeniz, yıllar sonra ortaya çıktı. Merve İldeniz, yıllardır eski ışıltılı dünyasından çok uzakta Bodrum'da köy hayatı yaşıyor. Eski manken şu sıralar ise sık sık Hollanda'ya kızının yanına gidiyor. İşte merak edenler için Merve İldeniz'in son hali...