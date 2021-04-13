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Giriş Tarihi: 12.04.2021 17:16Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 12:51
90'lı yıllara damga vuran popçu Burak Kut'un kızı Aden kocaman oldu! Doktor eşi ve kızı ile Burak Kut tam bir aile babası...
90'lı yıllara damga vuran ünlü popçu Burak Kut şimdilerde tam bir aile babası. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuktaki yeteneğini de kanıtlayan Burak Kut yıllara meydan okuyor. Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan Burak Kut, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Burak Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. Cansen Yeni ile evlendi ve aynı yıl Aden Bucan adın verdikleri kızlarını kucaklarına aldılar. Burak Kut'un kızı Aden büyüdü. Babasının sosyal medya hesabında Aden Kut'u görenler oldukça şaşırdı. Burak Kut'un kızı ile paylaşımı sonrası yaşı da merak konusu oldu. İşte yaşını hiç göstermeyen Burak Kut'un kızı Aden Kut...