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Haberler Galeri 90'lı yıllara damga vuran popçu Burak Kut'un kızı Aden kocaman oldu! Doktor eşi ve kızı ile Burak Kut tam bir aile babası...
Giriş Tarihi: 12.04.2021 17:16 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 12:51

90'lı yıllara damga vuran popçu 'un kızı Aden kocaman oldu! Doktor eşi ve kızı ile Burak Kut tam bir aile babası...

90'lı yıllara damga vuran ünlü popçu şimdilerde tam bir aile babası. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuktaki yeteneğini de kanıtlayan Burak Kut yıllara meydan okuyor. Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan Burak Kut, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Burak Kut, 2011 yılında Estetisyen Dr. ile evlendi ve aynı yıl Aden Bucan adın verdikleri kızlarını kucaklarına aldılar. büyüdü. Babasının sosyal medya hesabında 'u görenler oldukça şaşırdı. Burak Kut'un kızı ile paylaşımı sonrası yaşı da merak konusu oldu. İşte yaşını hiç göstermeyen Burak Kut'un kızı Aden Kut...

90'lı yıllara damga vuran popçu Burak Kut'un kızı Aden kocaman oldu! Doktor eşi ve kızı ile Burak Kut tam bir aile babası...

90'lı yıllara damga vuran ünlü popçu şimdilerde tam bir aile babası. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuktaki yeteneğini de kanıtlayan Burak Kut yıllara meydan okuyor.

90'lı yıllara damga vuran popçu Burak Kut'un kızı Aden kocaman oldu! Doktor eşi ve kızı ile Burak Kut tam bir aile babası...

Hem müziği, hem de kişiliğiyle bir anda dikkatleri üzerine çeken ve Türkiye'nin "Bebetosu" lakabı yakıştırılan , sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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90'lı yıllara damga vuran popçu Burak Kut'un kızı Aden kocaman oldu! Doktor eşi ve kızı ile Burak Kut tam bir aile babası...

, 2011 yılında Estetisyen Dr. ile evlendi ve aynı yıl Aden Bucan adın verdikleri kızlarını kucaklarına aldılar.

90'lı yıllara damga vuran popçu Burak Kut'un kızı Aden kocaman oldu! Doktor eşi ve kızı ile Burak Kut tam bir aile babası...

'un kızı Aden büyüdü. Babasının sosyal medya hesabında 'u görenler oldukça şaşırdı. Burak Kut'un kızı ile paylaşımı sonrası yaşı da merak konusu oldu. İşte yaşını hiç göstermeyen Kut...

90'lı yıllara damga vuran popçu Burak Kut'un kızı Aden kocaman oldu! Doktor eşi ve kızı ile Burak Kut tam bir aile babası...
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