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  • 90'lı yılların Can Ayşecik'i büyüdü! Ecem Kanun şimdilerde güzelliğiyle hayran bırakıyor...

90'lı yılların 'i büyüdü! şimdilerde güzelliğiyle hayran bırakıyor...

ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. Ecem Kanun ismi tanıdık gelmeyebilir ama deyince herkesin gözünde, mavi gözlü tatlı mı tatlı bir kız çocuğu canlanır. 90'lı yılların sevilen dizilerinden olan 'Can Ayşecik'te Ayşecik karakterini oynarken sevimli bir kız çocuğu olan Ecem Kanun değişimi ile şaşırtıyor. 1991 doğumlu olan Ecem Kanun'un güzel olacağı küçüklüğünden belli olmuş. Bıcır bıcır bir kız çocuğuyken milyonların gönlünü kazanan Ecem Kanun şimdi 28 yaşında ve bakın nasıl değişmiş... Ekranların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki hallerini sizler için derledik. İşte 'un son hali ve bir döneme damga vuran ....

Giriş Tarihi: 10.01.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 09:03
90'lı yılların Can Ayşecik'i büyüdü! Ecem Kanun şimdilerde güzelliğiyle hayran bırakıyor...

ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. Ecem Kanun ismi tanıdık gelmeyebilir ama deyince herkesin gözünde, mavi gözlü tatlı mı tatlı bir kız çocuğu canlanır. 90'lı yılların sevilen dizilerinden olan 'Can Ayşecik'te Ayşecik karakterini oynarken sevimli bir kız çocuğu olan Ecem Kanun değişimi ile şaşırtıyor. 1991 doğumlu olan Ecem Kanun'un güzel olacağı küçüklüğünden belli olmuş. Bıcır bıcır bir kız çocuğuyken milyonların gönlünü kazanan Ecem Kanun şimdi 28 yaşında ve bakın nasıl değişmiş... Ekranların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki hallerini sizler için derledik. İşte 'un son hali ve bir döneme damga vuran ....

90'lı yılların Can Ayşecik'i büyüdü! Ecem Kanun şimdilerde güzelliğiyle hayran bırakıyor...

Bir dönemin fenomen olmuş dizileriyle hafızalara kazınan çocuk oyuncuların şimdiki halleri şaşırtıyor... İşte çocuk yaşta ünlü olan ve sevimli oyunculuklarıyla milyonların kalbini kazanan ...

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90'lı yılların Can Ayşecik'i büyüdü! Ecem Kanun şimdilerde güzelliğiyle hayran bırakıyor...
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90'lı yılların Can Ayşecik'i büyüdü! Ecem Kanun şimdilerde güzelliğiyle hayran bırakıyor...

BİRSU DEMİR

90'lı yılların Can Ayşecik'i büyüdü! Ecem Kanun şimdilerde güzelliğiyle hayran bırakıyor...
90'lı yılların Can Ayşecik'i büyüdü! Ecem Kanun şimdilerde güzelliğiyle hayran bırakıyor...
90'lı yılların Can Ayşecik'i büyüdü! Ecem Kanun şimdilerde güzelliğiyle hayran bırakıyor...
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