90'lı yılların Can Ayşecik'i büyüdü! Ecem Kanun şimdilerde güzelliğiyle hayran bırakıyor...

Ecem Kanun ünlü olduğunda henüz 7 yaşındaydı. Ecem Kanun ismi tanıdık gelmeyebilir ama Can Ayşecik deyince herkesin gözünde, mavi gözlü tatlı mı tatlı bir kız çocuğu canlanır. 90'lı yılların sevilen dizilerinden olan 'Can Ayşecik'te Ayşecik karakterini oynarken sevimli bir kız çocuğu olan Ecem Kanun değişimi ile şaşırtıyor. 1991 doğumlu olan Ecem Kanun'un güzel olacağı küçüklüğünden belli olmuş. Bıcır bıcır bir kız çocuğuyken milyonların gönlünü kazanan Ecem Kanun şimdi 28 yaşında ve bakın nasıl değişmiş... Ekranların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki hallerini sizler için derledik. İşte Can Ayşecik Ecem Kanun'un son hali ve bir döneme damga vuran çocuk oyuncuların son halleri....