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Haberler Galeri 91 yaşında hayata veda eden Adalet Ağaoğlu "Bu kadar uzun yaşamayı hiç istemezdim, kendimden sıkıldım" demişti...

91 yaşında hayata veda eden "Bu kadar uzun yaşamayı hiç istemezdim, kendimden sıkıldım" demişti...

Edebiyatın usta kalemi 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölümü ile okurlarını yasa boğan en önemli kadın yazarlarımızdan Adalet Ağaoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Adalet Ağaoğlu'nun ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğu açıklandı. Yirminci yüzyıl Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan Adalet Ağaoğlu için 'nden yapılan açıklamada, "Edebiyatımızın büyük ismi, Boğaziçi Üniversitesi sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak" denildi. Adalet Ağaoğlu vefatından önce, bir kadın yazar olarak yaşadığı zorlukları, eşini kaybettikten sonra değişen hayatını yazarı 'a anlatmıştı. İşte eserleriyle yaşamaya devam edecek olan Adalet Ağaoğlu'nun o röportajı...

Giriş Tarihi: 14.07.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 12:04
91 yaşında hayata veda eden Adalet Ağaoğlu Bu kadar uzun yaşamayı hiç istemezdim, kendimden sıkıldım demişti...

Edebiyatın usta kalemi 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölümü ile okurlarını yasa boğan en önemli kadın yazarlarımızdan Adalet Ağaoğlu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Adalet Ağaoğlu'nun ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğu açıklandı.

91 yaşında hayata veda eden Adalet Ağaoğlu Bu kadar uzun yaşamayı hiç istemezdim, kendimden sıkıldım demişti...

Yirminci yüzyıl Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan için 'nden yapılan açıklamada, "Edebiyatımızın büyük ismi, Boğaziçi Üniversitesi sahibi değerli yazar Adalet Ağaoğlu'nu kaybettik. Eserleriyle her zaman yaşayacak" denildi.

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91 yaşında hayata veda eden Adalet Ağaoğlu Bu kadar uzun yaşamayı hiç istemezdim, kendimden sıkıldım demişti...

vefatından önce, bir kadın yazar olarak yaşadığı zorlukları, eşini kaybettikten sonra değişen hayatını yazarı 'a anlatmıştı. İşte eserleriyle yaşamaya devam edecek olan Adalet Ağaoğlu'nun o röportajı...

91 yaşında hayata veda eden Adalet Ağaoğlu Bu kadar uzun yaşamayı hiç istemezdim, kendimden sıkıldım demişti...

-Yazmaya nasıl başladınız?

Lisede öğrenciyken şiir yazarak girdim edebiyata.
Daha sonra ise tiyatro oyunları yazmaya başladım. Herkes beni oyun yazarı olarak tanırken ilk romanımı çıkardım. Edebiyatımız için alışılmadık bir durumdu. 'Çatıdaki Çatlak' adlı oyunum yasaklandığı dönemde roman yazmaya yöneldim. Çünkü tiyatro oyununu kitap olarak yayınlasak kimse okumaz. Oyun, sahneye konmadığı zaman yok oluyor. Sahnelendiği zaman da türlü sansürlerden geçiyor. Ben de, roman yazarsam buna kimse karışamaz, yasaklansa bile o kitap hep var olacak diyerek ilk romanımı yazdım. Zaman bakımından tek boyutlu olmasından dolayı klasik roman beni sıktı. Bu yüzden zamanla oynadım romanlarımda.
Tiyatro oyununda düşündüğüm, yapılması imkansız şeyleri romanda uyguladım.

91 yaşında hayata veda eden Adalet Ağaoğlu Bu kadar uzun yaşamayı hiç istemezdim, kendimden sıkıldım demişti...

-İlk romanınız edebiyat eleştirmenleri tarafından beğenilmemişti...

Erkek bakışıyla, bir kadının kitabının yankı uyandırmasını kaldıramamışlardı. Hakkımda çok ağır eleştirilerde bulundular. Edebiyatçı olarak ödül almaya başladığım dönemde bir konuşmamda "Ben bu ödülü almak için kimsenin omuzunu okşamadım" demiştim. Bir tanesi çıkıp 'Ya nerelerini okşadın?' demişti.
Genç bir kadının roman yazmasını yadırgadılar.
Ama okurum hep yanımdaydı, destek oldu.
Ben okurumun yazarıyım. Bana kendini yazıyor diye eleştiride bulunanlar da oldu. Ben de bu eleştirilere cevap olsun diye 'Fikrimin İnce Gülü' ismiyle bir erkek romanı yazdım ve çok ilgi gördü. Sadece erkeklerden değil, kadın yazarlardan da düşmanlık gördüm. Mesela 'Bir Düğün Gecesi' romanım çok ödül aldı. Romanımın ilgi görmesinden dolayı edebiyatçı bazı kadın yazarların kıskançlığı ile karşılaştım.
Biraz öne çıktığınız zaman, en yakın kadın dostunuz bile size düşman olabiliyor. Bunu bizzat da yaşadım. Çok yakınım olarak gördüğüm bir kadın yazar arkadaşım, o dönemde her yerde aleyhimde yazılar yazdı. Bunu hiç unutamam.

91 yaşında hayata veda eden Adalet Ağaoğlu Bu kadar uzun yaşamayı hiç istemezdim, kendimden sıkıldım demişti...

-Atatürk'ü gördünüz mü?

Evet. Babam, ben ve kardeşlerimi Florya plajına götürmüştü. O gün Atatürk'ü denize girerken görmüştüm. O günü hiç unutmam.
Öldüğü gün de hâlâ aklımda; çok ağlamıştım.
Hepimiz yollara düştük. İnsanlar sokaklarda ağlıyordu. Bizim kuşak, eğitimimizden dolayı Atatürk'e büyük bir sevgi besleyerek büyüdü.
Atatürk, vatanı kurtarmış bir lider. Çok öngörülü bir insan olduğunu her açıdan ispatlatmış biri.

91 yaşında hayata veda eden Adalet Ağaoğlu Bu kadar uzun yaşamayı hiç istemezdim, kendimden sıkıldım demişti...

-Orhan Pamuk Nobel Ödülü aldığında onu ilk alkışlayanlardan biriydiniz.

Orhan Pamuk'u ilk kitabından beri takip ederim. Kendisiyle tanıştığımızda, onu 'Cevdet Bey ve Oğulları' kitabından dolayı tebrik etmiştim.
Nobel'i aldığı zaman, birçok kişi onu eleştirirken ben destekledim. Dünya bu Nobel sayesinde Türk edebiyatını tanımış oldu çünkü. Bu desteğimden sonra açıkçası ondan bir teşekkür telefonu bekledim ama aramadı. Kırgın değilim.
Orhan Pamuk için ilk izlenimimi günlüğüme şöyle yazmıştım: 'Kalabalık bir sofrada, ortaya tabak konur. İçindeki en güzel parçayı hemen o alır, ağzına atar. Bunu öyle bir sevimlilikle yapar ki, herkes onu çok sever.' Zamanla bu izlenimimin doğru çıktığını anladım.

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