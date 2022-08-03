Giriş Tarihi: 03.08.2022 16:03 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 16:25

93 kilo veren Pelin Öztekin sarı-kırmızılı bikinisiyle övgüleri topladı! "Fotoğraftan çıkamadım"

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, paylaştığı fotoğraflarıyla adından sıkça bahsettiyor. 2014 yılında mide ameliyatı olan ve sonrasında inanılmaz bir değişim yaşayan Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. Öztekin, fazla kilolarından kurtulduktan sonra cesur pozlarını takipçileriyle paylaşıyor. Koyu Galatasaray taraftarı olan Öztekin son olarak, sarı-kırmızılı bikinisiyle poz verdi. Pelin Öztekin'in bikinili fotoğrafı ise sosyal medyayı kasıp kavurdu.