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Haberler Galeri 93 kilo veren Pelin Öztekin sarı-kırmızılı bikinisiyle övgüleri topladı! "Fotoğraftan çıkamadım"
Giriş Tarihi: 03.08.2022 16:03 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022 16:25

93 kilo veren Pelin Öztekin sarı-kırmızılı bikinisiyle övgüleri topladı! "Fotoğraftan çıkamadım"

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, paylaştığı fotoğraflarıyla adından sıkça bahsettiyor. 2014 yılında mide ameliyatı olan ve sonrasında inanılmaz bir değişim yaşayan Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. Öztekin, fazla kilolarından kurtulduktan sonra cesur pozlarını takipçileriyle paylaşıyor. Koyu Galatasaray taraftarı olan Öztekin son olarak, sarı-kırmızılı bikinisiyle poz verdi. Pelin Öztekin'in bikinili fotoğrafı ise sosyal medyayı kasıp kavurdu.

93 kilo veren Pelin Öztekin sarı-kırmızılı bikinisiyle övgüleri topladı! Fotoğraftan çıkamadım

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşayan Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı.

93 kilo veren Pelin Öztekin sarı-kırmızılı bikinisiyle övgüleri topladı! Fotoğraftan çıkamadım

Ünlü oyuncu, 2014 yılında kilolarından kurtulma için mide ameliyatı geçirmişti. Öztekin, geçirdiği operasyonun ardından büyük bir değişim yaşadı.

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93 kilo veren Pelin Öztekin sarı-kırmızılı bikinisiyle övgüleri topladı! Fotoğraftan çıkamadım

Güzel oyuncu, zayıfladıktan sonra bambaşka birine dönüştü. 35 yaşındaki Pelin Öztekin fit haliyle takipçilerinden övgüleri topluyor.

93 kilo veren Pelin Öztekin sarı-kırmızılı bikinisiyle övgüleri topladı! Fotoğraftan çıkamadım

Öztekin, fazla kilolarından kurtulduktan sonra cesur pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

93 kilo veren Pelin Öztekin sarı-kırmızılı bikinisiyle övgüleri topladı! Fotoğraftan çıkamadım

İddialı paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin, bikinili karelerine bir yenisini daha ekledi.

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