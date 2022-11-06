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Haberler Galeri 93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin 30 cm daha inceldi son hali dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 06.11.2022 07:47 Güncelleme Tarihi: 06.11.2022 07:48

93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin 30 cm daha inceldi son hali dudak uçuklattı!

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'i kendi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, her hareketiyle merak uyandıran isimler arasında yer alıyor. 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşayan Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. 35 yaşındaki Pelin Öztekin zayıflamaya devam ediyor. Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali övgüleri topluyor. Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin, son olarak Özlem Posbaşoğlu'nun gözetiminde 13 kilo daha vererek 30 cm inceldi. İncecik kalan Pelin Öztekin son halini ayna pozu ile paylaştı. İşte adeta eriyen Pelin Öztekin'in son hali...

93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin 30 cm daha inceldi son hali dudak uçuklattı!

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin 30 cm daha inceldi son hali dudak uçuklattı!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Öztekin, bir dönem verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.

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93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin 30 cm daha inceldi son hali dudak uçuklattı!

Mide ameliyatı sonrasında hızla kilo vermeye başlayan Öztekin, 6 ayda 53 kilo ardından 25 kiloyla toplamda 93 kilo vererek; 60 kiloya ulaşmıştı.

93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin 30 cm daha inceldi son hali dudak uçuklattı!

Zayıfladıktan sonra bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin 30 cm daha inceldi son hali dudak uçuklattı!

Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin, son olarak dekolteli paylaşımıyla adından söz ettirmişti.

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