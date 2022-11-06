Giriş Tarihi: 06.11.2022 07:47
Güncelleme Tarihi: 06.11.2022
07:48
93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin 30 cm daha inceldi son hali dudak uçuklattı!
Merhum sanatçı Rasim Öztekin'i kendi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, her hareketiyle merak uyandıran isimler arasında yer alıyor. 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşayan Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. 35 yaşındaki Pelin Öztekin zayıflamaya devam ediyor. Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali övgüleri topluyor. Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin, son olarak Özlem Posbaşoğlu'nun gözetiminde 13 kilo daha vererek 30 cm inceldi. İncecik kalan Pelin Öztekin son halini ayna pozu ile paylaştı. İşte adeta eriyen Pelin Öztekin'in son hali...