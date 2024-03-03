Giriş Tarihi: 03.03.2024 07:49
ABD çocuklar için tehlikeli bir ülke! Didem Uzel’in büyük pişmanlığı!
Didem Uzel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Sosyal medyada fenomen haline gelen oğluyla ilgili paylaşım yapmama kararı aldığını söyleyen Uzel, pişmanlığını şöyle anlattı: "Oğlum büyüdü. Benim de sosyal medyadan dolayı endişelerim olduğu için artık onu uzak tutuyorum. Çocuğunuzun kimliğini açığa çıkarmak hiç doğru değil. Bugünkü aklım olsa kesinlikle oğlumun tek bir kare fotoğrafını paylaşmaz ve yüzünü göstermezdim."