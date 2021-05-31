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Haberler Galeri 'Abi-kardeş birbirinin kopyası' Burak Özçivit'in kız kardeşini görenler güzelliğine hayran kaldı!
Giriş Tarihi: 31.05.2021 06:57 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 06:59

'Abi-kardeş birbirinin kopyası' 'in kız kardeşini görenler güzelliğine hayran kaldı!

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan başrol oyuncusu ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor. 'da 18 milyona yakın takipçisi olan Burak Özçivit'ten kardeşi ile sürpriz paylaşım geldi. Uzun süredir kız kardeşi ile sosyal medyada boy göstermeyen Burak Özçivit yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Benzerlikleriyle dikkat çeken Burak Özçivit ile kardeşi Burçun Özçivit 'in abi-kardeş pozlarına beğeni yağdı. İşte güzelliği ile sosyal medyada ilgi dağı olan Burçun Özçivit...

'Abi-kardeş birbirinin kopyası' Burak Özçivit'in kız kardeşini görenler güzelliğine hayran kaldı!

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan başrol oyuncusu ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor.

'Abi-kardeş birbirinin kopyası' Burak Özçivit'in kız kardeşini görenler güzelliğine hayran kaldı!

'da 18 milyona yakın takipçisi olan 'ten kardeşi ile sürpriz paylaşım geldi.

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'Abi-kardeş birbirinin kopyası' Burak Özçivit'in kız kardeşini görenler güzelliğine hayran kaldı!

Uzun süredir kız kardeşi ile sosyal medyada boy göstermeyen yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

'Abi-kardeş birbirinin kopyası' Burak Özçivit'in kız kardeşini görenler güzelliğine hayran kaldı!

İşte güzelliği ile sosyal medyada ilgi dağı olan 'in kız kardeşi ...

'Abi-kardeş birbirinin kopyası' Burak Özçivit'in kız kardeşini görenler güzelliğine hayran kaldı!

Benzerlikleriyle dikkat çeken ile kardeşi 'in abi-kardeş pozlarına beğeni yağdı.

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