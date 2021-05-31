'Abi-kardeş birbirinin kopyası' Burak Özçivit'in kız kardeşini görenler güzelliğine hayran kaldı!

Sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden olan Kuruluş Osman başrol oyuncusu Burak Özçivit ile kardeşini yanyana görenler özellikle ne kadar benzediklerini konuşuyor. Instagram'da 18 milyona yakın takipçisi olan Burak Özçivit'ten kardeşi ile sürpriz paylaşım geldi. Uzun süredir kız kardeşi Burçun Özçivit ile sosyal medyada boy göstermeyen Burak Özçivit yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. Benzerlikleriyle dikkat çeken Burak Özçivit ile kardeşi Burçun Özçivit 'in abi-kardeş pozlarına beğeni yağdı. İşte güzelliği ile sosyal medyada ilgi dağı olan Kuruluş Osman'ın yıldızıBurak Özçivit'in kız kardeşi Burçun Özçivit...