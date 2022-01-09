Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Merve Boluğur'un tanınmasını sağlayan 'Acemi Cadı' dizisinde Rüya karakterine hayat veren İrem Erkaya, yıllar sonra gündem oldu. Değişime kızıl saçlarından başlayan oyuncu, sakin bir hayat sürüyor. Ayşegül karakterinin en yakın arkadaşı Rüya'ya hayat veren ve kızıl saçlarıyla dikkati çeken İrem Erkaya, değişimiyle şaşırttı. Rüya karakteriyle hafızalarda yer edinen Erkaya'nın son halini görenler, şaşıp kalıyor. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve değişim rüzgarına kapılan Erkaya'nın sevilen kızıl saçlarına ise veda ettiği görüldü. İşte merak edenler için İrem Erkaya'nın inanılmaz değişimi ve son hali…