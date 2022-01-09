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Haberler Galeri Acemi Cadı'nın Rüya'sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı
Giriş Tarihi: 09.01.2022 09:07 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 09:21

Acemi Cadı'nın Rüya'sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Merve Boluğur'un tanınmasını sağlayan 'Acemi Cadı' dizisinde Rüya karakterine hayat veren İrem Erkaya, yıllar sonra gündem oldu. Değişime kızıl saçlarından başlayan oyuncu, sakin bir hayat sürüyor. Ayşegül karakterinin en yakın arkadaşı Rüya'ya hayat veren ve kızıl saçlarıyla dikkati çeken İrem Erkaya, değişimiyle şaşırttı. Rüya karakteriyle hafızalarda yer edinen Erkaya'nın son halini görenler, şaşıp kalıyor. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve değişim rüzgarına kapılan Erkaya'nın sevilen kızıl saçlarına ise veda ettiği görüldü. İşte merak edenler için İrem Erkaya'nın inanılmaz değişimi ve son hali

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Şenay Gürler, Merve Boluğur, Nergis Kumbasar ve Çağkan Çulha gibi isimlerin yer aldığı Acemi Cadı, 2006 yılında yayınlandı. Cadı rolünü canlandıran Merve Boluğur bu dizi sayesinde tanınmaya başlarken, bazı isimler ise oyunculuklarıyla dikkati çekti.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Bu isimlerden birisi olan ve sempatik tavırlarıyla akıllarda kalan İrem Erkaya, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.

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Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Herhangi bir projede yer almayan İrem Erkaya, dizide Ayşegül'ün en yakın arkadaşına hayat vermişti.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

İREM ERKAYA'NIN AĞIZLARI AÇIK BIRAKAN DEĞİŞİMİ

Ayşegül karakterinin en yakın arkadaşı Rüya'ya hayat veren ve kızıl saçlarıyla dikkati çeken İrem Erkaya, değişimiyle gündem oldu. Rüya karakteriyle hafızalarda yer edinen Erkaya'nın son halini görenler, şaşıp kalıyor.

Acemi Cadı’nın Rüya’sı son haliyle şaşkına çevirdi! Görenlerin ağzı açık kaldı

Sosyal medyadan paylaşımlar yapan ve değişim rüzgarına kapılan Erkaya'nın sevilen kızıl saçlarına ise veda ettiği görüldü.

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