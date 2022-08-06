Acemi Cadı’nın Tuğçe’si Billur Yazgan şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor! Yıllar onu teğet geçmiş...

Billur Yazgan çıkan haberler üzerine sessizliğini bozarak sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

''Bugün çok değerli ve hepimizin çok sevdiği bir sanatçı olan Ercan Yazgan'ı kaybettik... Herkes gibi ben de çok severdim ve çok üzüldüm... Hepimizin başı sağ olsun. Yalnız basında benim Ercan Yazgan'ın kızı olduğuma dair hatalı bir bilgi dolaşıyor. Ama bu durum sadece zamanında verdiğim bir röportajda soyadı benzerliğinden faydalanarak tamamen yalan haber yapan kendini bilmez bir gazeteciden kaynaklanmaktadır... Ercan Yazgan babam değildir! Allah rahmet eylesin gerçek çocuklarına, ailesine ve sevenlerine sabır versin...''