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Haberler Galeri "Açıldıkça açılıyor" Skandallar kraliçesi Bahar Candan yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımı sosyal medyada dillere düştü!
Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:39 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 09:40

"Açıldıkça açılıyor" Skandallar kraliçesi Bahar Candan yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımı sosyal medyada dillere düştü!

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan kilo alarak katıldığı Doya Doya Moda ile yeniden adını duyurmuştu… Skandallar kraliçesi olarak bilinen Bahar Candan, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı. Lüks yaşantısıyla sık sık gündem olan Bahar Candan'ın aylık geliri duyanları şoke etmişti. Bahar Candan daha önce de kaldığı otele ne kadar ücret verdiğini açıklamıştı. Candan'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Candan son olarak süper mini kot şortuyla paylaşım yaptı. Candan'ın takipçileri "Açıldıkça açılıyor" yorumu yaptı. İşte skandallar kraliçesi Bahar Candan'ın olay paylaşımı…

Açıldıkça açılıyor Skandallar kraliçesi Bahar Candan yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımı sosyal medyada dillere düştü!

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Bahar Candan, süper minisiyle dikkatleri üzerine çekti. Bahar Candan'ın paylaşımına övgü dolu mesajlar yağdı. 'İşte Benim Stilim' ve 'Doya Doya Moda' yarışmalarıyla adından söz ettiren Bahar Candan, süper minisiyle ilgi odağı oldu. Kot şortuyla pozlar veren Candan, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Açıldıkça açılıyor Skandallar kraliçesi Bahar Candan yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımı sosyal medyada dillere düştü!

İşte Benim Stilim yarışması ile ünlenen Bahar Candan, son paylaşımıyla yine gündem oldu.

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Açıldıkça açılıyor Skandallar kraliçesi Bahar Candan yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımı sosyal medyada dillere düştü!

Skandallar kraliçesi olarak bilinen Bahar Candan son olarak süper minisi ile olay oldu.

Açıldıkça açılıyor Skandallar kraliçesi Bahar Candan yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımı sosyal medyada dillere düştü!

Bahar Candan paylaştığı süper minili fotoğrafıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Açıldıkça açılıyor Skandallar kraliçesi Bahar Candan yine yaptı yapacağını! Süper minili paylaşımı sosyal medyada dillere düştü!

Candan'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.

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