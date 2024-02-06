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Haberler Galeri "ACIMIZ EBEDİ" Sanat camiası 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kaybettiğimiz canları unutmadı!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 08:36 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 08:54

"ACIMIZ EBEDİ" Sanat camiası 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kaybettiğimiz canları unutmadı!

Tarih 6 Şubat 2023'ü gösteriyordu, bundan tam 1 yıl önce 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldık. 11 ilde büyük yıkımlara sebep olan ve 50 binin üzerinde canımızı yitirdiğimiz deprem felaketinin 1. yıl dönümünde yine tıpkı o zor günlerde kenetlendiğimiz gibi tüm Türkiye tek yürek olduk. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde sanat camiası paylaşımlarıyla "UNUTMADIK" dedi... İşte ünlü isimlerin 6 Şubat paylaşımları...

ACIMIZ EBEDİ Sanat camiası 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kaybettiğimiz canları unutmadı!

Tüm Türkiye'yi yasa boğan, büyük yıkımlar yaşadığımız 'Asrın Felaketi' 6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde kaybettiğimiz tüm canları rahmetle anıyoruz...

ACIMIZ EBEDİ Sanat camiası 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kaybettiğimiz canları unutmadı!

Tarih 6 Şubat 2023'ü gösteriyordu, bundan tam 1 yıl önce 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldık. 11 ilde büyük yıkımlara sebep olan ve 50 binin üzerinde canımızı yitirdiğimiz deprem felaketinin 1. yıl dönümünde yine tıpkı o zor günlerde kenetlendiğimiz gibi tüm Türkiye tek yürek olduk.

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ACIMIZ EBEDİ Sanat camiası 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kaybettiğimiz canları unutmadı!

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde sanat camiası paylaşımlarıyla "UNUTMADIK" dedi... İşte ünlü isimlerin 6 Şubat paylaşımları...

ACIMIZ EBEDİ Sanat camiası 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kaybettiğimiz canları unutmadı!

Yıldız Çağrı Atiksoy

ACIMIZ EBEDİ Sanat camiası 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kaybettiğimiz canları unutmadı!

Berk Oktay

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