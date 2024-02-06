"ACIMIZ EBEDİ" Sanat camiası 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde kaybettiğimiz canları unutmadı!

Tarih 6 Şubat 2023'ü gösteriyordu, bundan tam 1 yıl önce 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldık. 11 ilde büyük yıkımlara sebep olan ve 50 binin üzerinde canımızı yitirdiğimiz deprem felaketinin 1. yıl dönümünde yine tıpkı o zor günlerde kenetlendiğimiz gibi tüm Türkiye tek yürek olduk.