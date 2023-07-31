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Haberler Galeri Açtı ağzını yumdu gözünü! Twitter'a yapılan değişiklikler Demet Akalın'ı çıldırttı!
Giriş Tarihi: 31.07.2023 10:19 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 10:20

Açtı ağzını yumdu gözünü! Twitter'a yapılan değişiklikler Demet Akalın'ı çıldırttı!

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da kuş görselinin 'X' ile değiştirilmesine tepki gösteren şarkıcı Demet Akalın, Elon Musk'a açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Demet Akalın'ın isyanı…

Açtı ağzını yumdu gözünü! Twitter’a yapılan değişiklikler Demet Akalın’ı çıldırttı!

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk'ın Twitter'a yönelik değişim adımları devam ediyor. Satın aldığı dönemden bu zamana pek çok değişikliği deneyen Musk, son olarak eleştirilen bir karar aldı.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Twitter’a yapılan değişiklikler Demet Akalın’ı çıldırttı!

52 yaşındaki Musk, "Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Açtı ağzını yumdu gözünü! Twitter’a yapılan değişiklikler Demet Akalın’ı çıldırttı!

KUŞ YERİNE X GELDİ

Bunun üzerine Musk, Twitter'ın ismini 'X' olarak değiştirdi. Böylelikle kullanıcıların uzun yıllardır alıştığı kuş görseli Twitter'dan gitti ve yerine X geldi.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Twitter’a yapılan değişiklikler Demet Akalın’ı çıldırttı!

Sosyal medya kullanıcıları bu duruma henüz alışamadı.

Açtı ağzını yumdu gözünü! Twitter’a yapılan değişiklikler Demet Akalın’ı çıldırttı!

MUSK'A BEDDUA ETTİ

Öyle ki yeniliğe bir tepki de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

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