Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
10:43
Acun Ilıcalı genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününde ezber bozdu! 'Onu ilk kez böyle gördük'
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık merak ediliyor. 54 yaşındaki Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile uzun süredir yaşadığı mutlu ilişkisiyle düşman çatlatıyor. Son olarak Acun Ilıcalı genç aşkına büyük bir doğum günü kutlaması yaptı. Ilıcalı, sevgilisinin doğum günü için hazırlattığı pasta ve üzerindeki notu unutturan bir ilke imzasını attı.