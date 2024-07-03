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Haberler Galeri Acun Ilıcalı genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününde ezber bozdu! 'Onu ilk kez böyle gördük'
Giriş Tarihi: 03.07.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 10:43

Acun Ilıcalı genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününde ezber bozdu! 'Onu ilk kez böyle gördük'

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık merak ediliyor. 54 yaşındaki Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile uzun süredir yaşadığı mutlu ilişkisiyle düşman çatlatıyor. Son olarak Acun Ilıcalı genç aşkına büyük bir doğum günü kutlaması yaptı. Ilıcalı, sevgilisinin doğum günü için hazırlattığı pasta ve üzerindeki notu unutturan bir ilke imzasını attı.

Acun Ilıcalı genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum gününde ezber bozdu! ’Onu ilk kez böyle gördük’

Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 2018 yılında Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. Ilıcalı ile genç sevgilisi mutlu ilişkileriyle adeta düşman çatlatıyor.

Acun Ilıcalı genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum gününde ezber bozdu! ’Onu ilk kez böyle gördük’

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ile sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı. Ünlü televizyoncunun paylaşımına düştüğü romantik not gündem oldu.

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Acun Ilıcalı genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum gününde ezber bozdu! ’Onu ilk kez böyle gördük’

Ancak Ilıcalı'nın doğumgünü kutlamasında ne sevgilisi için özel hazırlattığı pasta ne de üzerine yazılan not konuşuldu.

Acun Ilıcalı genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum gününde ezber bozdu! ’Onu ilk kez böyle gördük’

Ekranlarda siyah tişörtten başka bir şey tercih etmemesiyle tanınan Acun Ilıcalı'nın beyaz gömlek giymesi sosyal medyanın diline düştü.

Acun Ilıcalı genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın doğum gününde ezber bozdu! ’Onu ilk kez böyle gördük’

Sosyal medya kullanıcıları "Acun'u ilk defa beyaz gömlekle gördük" gibi yorumlar yaptı.

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