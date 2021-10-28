Acun Ilıcalı’nın 8 yaşına basan kızı Melisa babaannesinin kopyası çıktı! Annesi Şeyma Subaşı’na benzetiliyordu ama...

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile birlikteliğinden olan kızı Melisa en az anne-babası kadar ünlü. Annesi Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabının büyük bir kısmında yer alan Melisa Ilıcalı'ya 'küçük Şeyma' yorumları yapılıyor. Annesine çok benzetilen Melisa Ilıcalı meğer babaannesinin kopyasıymış... Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa Ilıcalı 8 yaşına bastı. Babası Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilgi odağı olan Melisa'nın doğum gününden kareler annesi Şeyma Subaşı'nın da Instagramını süsledi. Acun Ilıcalı kızı Melisa ile doğum günü karesine "Canım kızım ne güzel huylu, ne tatlı oldun, ne çabuk büyüdün. Hep böyle kal. Ablalarını örnek al" notunu yazdı. Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı'nın annesinin fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkan bu benzerlik dikkatlerden kaçmamıştı. Acun Ilıcalı'nın annesi ile kızı Melisa'nın benzerlikleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte o fotoğraflar...