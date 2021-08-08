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Haberler Galeri Acun Ilıcalı'nın doktor ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile benzerliği yok artık dedirtti! 'Hangisi Acun?' Sosyal medya yıkıldı!
Giriş Tarihi: 08.08.2021 15:56 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021 15:59

Acun Ilıcalı'nın doktor ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile benzerliği yok artık dedirtti! 'Hangisi Acun?' Sosyal medya yıkıldı!

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı ve ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı sosyal medyada gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın doktor ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı, gözlerden uzak, sakin bir hayat tercih edenlerden. Acun Ilıcalı'nın eski eşleri ve kızları tanınıyor. Ancak ailesine ilişkin pek bilgi olmayan Ilıcalı, kendisi de sosyal medya hesaplarından ailesiyle ilgili paylaşım yapmayı tercih etmiyor. Aile yaşantısını özel tutan Ilıcalı'nın doktor olan ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile benzerliği şaşırttı. Ilıcalı kardeşlerin benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte merak edenler için Acun Ilıcalı ve ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı…

Acun Ilıcalı’nın doktor ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile benzerliği yok artık dedirtti! ’Hangisi Acun?’ Sosyal medya yıkıldı!

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı'ya benzerliği şaşırttı.

Acun Ilıcalı’nın doktor ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile benzerliği yok artık dedirtti! ’Hangisi Acun?’ Sosyal medya yıkıldı!

Ağabey Ömer Ilıcalı'nın mesleği doktorluk. Ömer Cenker Ilıcalı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu.

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Acun Ilıcalı’nın doktor ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile benzerliği yok artık dedirtti! ’Hangisi Acun?’ Sosyal medya yıkıldı!

Snob Magazin'in haberine göre; Ancak fazla ön planda olmayı sevmiyor. Ilıcalı'nın da ailesinin paylaşmaması, Ömer Ilıcalı'nın kim olduğunu merak ettirdi.

Acun Ilıcalı’nın doktor ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile benzerliği yok artık dedirtti! ’Hangisi Acun?’ Sosyal medya yıkıldı!

Televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı'nın eski eşleri ve kızları tanınıyor.

Acun Ilıcalı’nın doktor ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile benzerliği yok artık dedirtti! ’Hangisi Acun?’ Sosyal medya yıkıldı!

Ancak ailesine ilişkin pek bilgi olmayan Ilıcalı, kendisi de sosyal medya hesaplarından ailesiyle ilgili paylaşım yapmayı tercih etmiyor.

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