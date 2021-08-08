Acun Ilıcalı’nın doktor ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile benzerliği yok artık dedirtti! ’Hangisi Acun?’ Sosyal medya yıkıldı!

Ünlü televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı ve ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı sosyal medyada gündem oldu. Acun Ilıcalı'nın doktor ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı, gözlerden uzak, sakin bir hayat tercih edenlerden. Acun Ilıcalı'nın eski eşleri ve kızları tanınıyor. Ancak ailesine ilişkin pek bilgi olmayan Ilıcalı, kendisi de sosyal medya hesaplarından ailesiyle ilgili paylaşım yapmayı tercih etmiyor. Aile yaşantısını özel tutan Ilıcalı'nın doktor olan ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı ile benzerliği şaşırttı. Ilıcalı kardeşlerin benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte merak edenler için Acun Ilıcalı ve ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı…