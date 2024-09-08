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Haberler Galeri Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı gönderme mi yapıyor? Kafaları karıştırdı! “Görünenin ardındaki…”
Giriş Tarihi: 08.09.2024 10:53 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 11:03

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı gönderme mi yapıyor? Kafaları karıştırdı! “Görünenin ardındaki…”

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altınkaya, muhteşem bir düğün ile dünyaevine girdi. Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftin yanı sıra Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı da ilgi odağı oldu. Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa Ilıcalı'nın annesi, eski eşi Şeyma Subaşı'nın son paylaşımları takipçileri tarafından manidar bulundu. Şeyma Subaşı, bu kez kafaları karıştırdı. İstanbul'a kızı Melisa'nın yanına dönen Şeyma Subaşı paylaşımlarına yazdığı notlarla dikkat çekti. İşte bir dönem Acun Ilıcalı ile dillere destan bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın olay paylaşımları...

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı gönderme mi yapıyor? Kafaları karıştırdı! Görünenin ardındaki…

Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptıran Acun Ilıcalı, görkemli bir düğün ile evlendi. Yılın düğününün yankıları halen devam ediyor. Eski eş Şeyma Subaşı'nın paylaşımları ise dikkat çekiyor.

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı gönderme mi yapıyor? Kafaları karıştırdı! Görünenin ardındaki…

Hem gelinliği hem de tavırlarıyla adından söz ettiren yeni gelin Ayça Çağla Ilıcalı gündemdeyken Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın paylaşımları takipçilerinin markajında.

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Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı gönderme mi yapıyor? Kafaları karıştırdı! Görünenin ardındaki…

İşte bir zamanlar Acun Ilıcalı ile büyük bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın manidar paylaşımları...

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı gönderme mi yapıyor? Kafaları karıştırdı! Görünenin ardındaki…

Yılın düğününün baş kahramanları Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altınkaya'nın yanı sıra merak edilen isimlerden biri de Şeyma Subaşı oldu.

Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı gönderme mi yapıyor? Kafaları karıştırdı! Görünenin ardındaki…

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa Ilıcalı'nın annesi, eski eşi Şeyma Subaşı'nın bir paylaşımda bulunup, bulunmayacağı merakla bekleniyordu. Şeyma Subaşı şaşırtmadı.

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