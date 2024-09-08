Giriş Tarihi: 08.09.2024 10:53
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
11:03
Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı gönderme mi yapıyor? Kafaları karıştırdı! “Görünenin ardındaki…”
Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altınkaya, muhteşem bir düğün ile dünyaevine girdi. Günlerdir magazin gündeminden düşmeyen ünlü çiftin yanı sıra Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı da ilgi odağı oldu. Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa Ilıcalı'nın annesi, eski eşi Şeyma Subaşı'nın son paylaşımları takipçileri tarafından manidar bulundu. Şeyma Subaşı, bu kez kafaları karıştırdı. İstanbul'a kızı Melisa'nın yanına dönen Şeyma Subaşı paylaşımlarına yazdığı notlarla dikkat çekti. İşte bir dönem Acun Ilıcalı ile dillere destan bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı'nın olay paylaşımları...