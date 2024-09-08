Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı gönderme mi yapıyor? Kafaları karıştırdı! “Görünenin ardındaki…”

Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonra gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptıran Acun Ilıcalı, görkemli bir düğün ile evlendi. Yılın düğününün yankıları halen devam ediyor. Eski eş Şeyma Subaşı'nın paylaşımları ise dikkat çekiyor.