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Haberler Galeri Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı kızı Begüm'ü paylaştı sosyal medya yıkıldı! Begüm bebeğe 'Dedesi Acun Ilıcalı'ya benziyor' yorumları yağdı...

'nın kızı kızı Begüm'ü paylaştı sosyal medya yıkıldı! Begüm bebeğe 'Dedesi Acun Ilıcalı'ya benziyor' yorumları yağdı...

'nın en büyük kızı , Eylül 2016'da ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz aylarda da ilk kızı Begüm'ü kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. 31 yaşındaki Banu Ilıcalı, kızının yüzünü sonunda gösterdi. Begüm bebeğin fotoğrafını yayınlayan Banu Ilıcalı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. ; 4 kız babası olan, şimdilerde de ilk kez dedelik duygusunu yaşayan Acun Ilıcalı'ya benzetildi. İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen torunu Begüm'ün o karesi...

Giriş Tarihi: 17.03.2021 16:06 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 16:09
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı kızı Begüm'ü paylaştı sosyal medya yıkıldı! Begüm bebeğe 'Dedesi Acun Ilıcalı'ya benziyor' yorumları yağdı...

'nın en büyük kızı , Eylül 2016'da ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz aylarda da ilk kızı Begüm'ü kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı kızı Begüm'ü paylaştı sosyal medya yıkıldı! Begüm bebeğe 'Dedesi Acun Ilıcalı'ya benziyor' yorumları yağdı...

Snob Magazin'in haberine göre; Evlendikten sonra eşi ve minik kızı Begüm ile çok fazla görüntü vermeyen , sonunda zincirlerini kırdı.

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Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı kızı Begüm'ü paylaştı sosyal medya yıkıldı! Begüm bebeğe 'Dedesi Acun Ilıcalı'ya benziyor' yorumları yağdı...

, 8 aylık olan bebeği Begüm'ün yüzünü ilk kez bu kadar net bir kareyle gösterdi.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı kızı Begüm'ü paylaştı sosyal medya yıkıldı! Begüm bebeğe 'Dedesi Acun Ilıcalı'ya benziyor' yorumları yağdı...

Minik Begüm'ün sevimli hali beğeni topladı. Öte yandan Begüm Ilıcalı'nın kime benzediği sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı kızı Begüm'ü paylaştı sosyal medya yıkıldı! Begüm bebeğe 'Dedesi Acun Ilıcalı'ya benziyor' yorumları yağdı...

Kimileri, "Babasına benziyor" derken kimisi de "Dedesi 'yı andırıyor" yorumunda bulundu. Az sayıda kişi de Begüm'ün annesine benzediğini iddia etti.

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