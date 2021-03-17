HaberlerGaleriAcun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı kızı Begüm'ü paylaştı sosyal medya yıkıldı! Begüm bebeğe 'Dedesi Acun Ilıcalı'ya benziyor' yorumları yağdı...
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı kızı Begüm'ü paylaştı sosyal medya yıkıldı! Begüm bebeğe 'Dedesi Acun Ilıcalı'ya benziyor' yorumları yağdı...
Acun Ilıcalı'nın en büyük kızı Banu Ilıcalı, Eylül 2016'da Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz aylarda da ilk kızı Begüm'ü kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. 31 yaşındaki Banu Ilıcalı, kızının yüzünü sonunda gösterdi. Begüm bebeğin fotoğrafını yayınlayan Banu Ilıcalı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Begüm bebek; 4 kız babası olan, şimdilerde de ilk kez dedelik duygusunu yaşayan Acun Ilıcalı'ya benzetildi. İşte Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen torunu Begüm'ün o karesi...
Giriş Tarihi: 17.03.2021
16:06
Güncelleme Tarihi: 17.03.2021
16:09
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