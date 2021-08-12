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Haberler Galeri Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı 17 yaşına bastı! Acun Ilıcalı'dan kızına "Ne güzel, ne tatlı oldun"
Giriş Tarihi: 12.08.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 12:18

Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı 17 yaşına bastı! Acun Ilıcalı'dan kızına "Ne güzel, ne tatlı oldun"

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl dede de olmuştu. Kızlarına düşkünlüğü ile bilinen Acun Ilıcalı son olarak sosyal medya hesabından Zeynep Yılmaz ile evliliğinden olan kızı Leyla Ilıcalı ile pozunu paylaştı. Baba-kızın pozuna beğeni yağarken Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı'nın değişimi dikkatlerden kaçmadı. Acun Ilıcalı'nın doğum gününü "Benim canım kızım, seninle gurur duyuyorum. Ne sevimli, ne güzel, ne tatlı oldun... Yeni yaşın kutlu olsun, babanın seni çooook sevdiği hep aklında olsun" sözleri ile kutladığı kızı Leyla Ilıcalı 17 yaşına bastı. Leyla Ilıcalı'nın annesi Zeynep Yılmaz da kızının geçmişten günümüze fotoğraflarıyla yaptığı video ile duygusal bir paylaşımda bulundu. İşte Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı'nın son hali ve ünlü televizyoncunun diğer kızları...

Acun Ilıcalı’nın kızı Leyla Ilıcalı 17 yaşına bastı! Acun Ilıcalı’dan kızına Ne güzel, ne tatlı oldun

4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl dede de olmuştu. Kızlarına düşkünlüğü ile bilinen Acun Ilıcalı son olarak sosyal medya hesabından Zeynep Yılmaz ile evliliğinden olan kızı Leyla Ilıcalı ile pozunu paylaştı.

Acun Ilıcalı’nın kızı Leyla Ilıcalı 17 yaşına bastı! Acun Ilıcalı’dan kızına Ne güzel, ne tatlı oldun

Baba-kızın pozuna beğeni yağarken Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı'nın değişimi dikkatlerden kaçmadı.

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Acun Ilıcalı’nın kızı Leyla Ilıcalı 17 yaşına bastı! Acun Ilıcalı’dan kızına Ne güzel, ne tatlı oldun

Leyla Ilıcalı'nın annesi Zeynep Yılmaz da kızının geçmişten günümüze fotoğraflarıyla yaptığı video ile duygusal bir paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı’nın kızı Leyla Ilıcalı 17 yaşına bastı! Acun Ilıcalı’dan kızına Ne güzel, ne tatlı oldun

İşte Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı'nın son hali ve ünlü televizyoncunun diğer kızları...

Acun Ilıcalı’nın kızı Leyla Ilıcalı 17 yaşına bastı! Acun Ilıcalı’dan kızına Ne güzel, ne tatlı oldun

Acun Ilıcalı'nın 17'sine basan kızı Leyla Ilıcalı'nın babasına benzerliği dikkatlerden kaçmadı!

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