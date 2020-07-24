Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa annesi Şeyma Subaşı'na benzetiliyordu ama...

Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile birlikteliğinden olan kızı Melisa en az babası kadar ünlü. Babası Acun Ilıcalı ile birlikte reklam filminde bile yer alan Melisa Ilıcalı ablalarının aksine oldukça popüler. Annesi Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabının büyük bir kısmında yer alan Melisa Ilıcalı'ya 'küçük Şeyma' yorumları yapılıyor. Annesine çok benzetilen Melisa Ilıcalı meğer babaannesinin kopyasıymış... Acun Ilıcalı'nın annesinin fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkan bu benzerlik dikkatlerden kaçmadı. Acun Ilıcalı'nın annesi ile kızı Melisa'nın benzerlikleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte o fotoğraflar...