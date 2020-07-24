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Haberler Galeri Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa annesi Şeyma Subaşı'na benzetiliyordu ama...

'nın kızı Melisa babaannesinin kopyası çıktı! annesi 'na benzetiliyordu ama...

'nın ile birlikteliğinden olan kızı Melisa en az babası kadar ünlü. Babası Acun Ilıcalı ile birlikte reklam filminde bile yer alan ablalarının aksine oldukça popüler. Annesi Şeyma Subaşı'nın hesabının büyük bir kısmında yer alan Melisa Ilıcalı'ya 'küçük Şeyma' yorumları yapılıyor. Annesine çok benzetilen Melisa Ilıcalı meğer babaannesinin kopyasıymış... Acun Ilıcalı'nın annesinin fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkan bu benzerlik dikkatlerden kaçmadı. ile kızı Melisa'nın benzerlikleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 24.07.2020 07:57 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 08:09
Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa annesi Şeyma Subaşı'na benzetiliyordu ama...

'nın ile birlikteliğinden olan kızı Melisa en az babası kadar ünlü. Babası Acun Ilıcalı ile birlikte reklam filminde bile yer alan ablalarının aksine oldukça popüler.

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa annesi Şeyma Subaşı'na benzetiliyordu ama...

Annesi 'nın hesabının büyük bir kısmında yer alan 'ya 'küçük Şeyma' yorumları yapılıyor.

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Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa annesi Şeyma Subaşı'na benzetiliyordu ama...

Annesine çok benzetilen meğer babaannesinin kopyasıymış... 'nın annesinin fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkan bu benzerlik dikkatlerden kaçmadı.

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa annesi Şeyma Subaşı'na benzetiliyordu ama...

'nın annesi ile kızı Melisa'nın benzerlikleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa annesi Şeyma Subaşı'na benzetiliyordu ama...

EMINA JAHOVIC

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa annesi Şeyma Subaşı'na benzetiliyordu ama...
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Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa annesi Şeyma Subaşı'na benzetiliyordu ama...

PELİN KARAHAN

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