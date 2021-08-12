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Haberler Galeri Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Ayça Çağla Altunkaya'nın göbeği kafaları karıştırdı!
Giriş Tarihi: 12.08.2021 09:33 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 14:42

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Ayça Çağla Altunkaya'nın göbeği kafaları karıştırdı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile evliliğini noktaladıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. 52 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin kendisinden 30 yaş küçük olması, magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Uzun süredir birlikteliklerine devam eden Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya cephesinden flaş bir haber geldi. Altunkaya'nın, ortaya çıkan son karesinde şişkin göbeği dikkat çekti. Ayça Çağla'nın hamile olduğu iddiaları sonrası "Acun Ilıcalı 5. kez baba mı oluyor?" soruları akıllara geldi. İşte tüm detaylar...

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Ayça Çağla Altunkaya’nın göbeği kafaları karıştırdı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşandıktan sonrakendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Ayça Çağla Altunkaya’nın göbeği kafaları karıştırdı!

İlişkilerini göz önünde yaşamaya başlayan çift hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

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Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Ayça Çağla Altunkaya’nın göbeği kafaları karıştırdı!

ACUN BABA MI OLUYOR?

Formuna dikkat eden Ayça Çağla Altunkaya, bir spor salonunda görüntülendi. Magazin Fısıltısı'nda yer alan fotoğrafta Altunkaya'nın karnındaki şişlik ise akıllara hamilelik iddiasını getirdi.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Ayça Çağla Altunkaya'nın karnı kafaları karıştırdı

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Ayça Çağla Altunkaya’nın göbeği kafaları karıştırdı!

Mutlu bir birliktelikleri olan ikilinin bebek beklediği iddiası ise kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Ayça Çağla Altunkaya’nın göbeği kafaları karıştırdı!

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ ile evliliğinden 1 kızı, Zeynep Yılmaz ile evliliğinden 2 kızı, Şeyma Subaşı ile evliliğinden de 1 kızı var.

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