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Haberler Galeri Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm tıpkı küçük teyzesi Melisa Ilıcalı'ya benzetildi! İşte Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm ile kardeşi Melisa'nın bebekliği...

'nın torunu Begüm tıpkı küçük teyzesi 'ya benzetildi! İşte 'nın kızı Begüm ile kardeşi 'nın bebekliği...

4 kız babası olan ünlü televizyoncu geçtiğimiz aylarda dede olmuştu. Acun Ilıcalı'nın 31 yaşındaki en büyük kızı ilk bebeğini kucağına almıştı. Banu Ilıcalı ve eşi dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti. Ilıcalı ailesinin en küçüğü olan Begüm'ün yeni fotoğrafı ortaya çıktı. Begüm tıpkı teyzesi 'nın küçüklüğüne benzetildi. İşte Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm'ün teyzesi Ilıcalı ile benzerliği...

Giriş Tarihi: 19.03.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 16:24
Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm tıpkı küçük teyzesi Melisa Ilıcalı'ya benzetildi! İşte Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm ile kardeşi Melisa'nın bebekliği...

4 kız babası olan ünlü televizyoncu geçtiğimiz aylarda dede olmuştu.

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm tıpkı küçük teyzesi Melisa Ilıcalı'ya benzetildi! İşte Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm ile kardeşi Melisa'nın bebekliği...

'nın 31 yaşındaki en büyük kızı ilk bebeğini kucağına almıştı.

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Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm tıpkı küçük teyzesi Melisa Ilıcalı'ya benzetildi! İşte Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm ile kardeşi Melisa'nın bebekliği...

'nın kızı ve eşi dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti.

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm tıpkı küçük teyzesi Melisa Ilıcalı'ya benzetildi! İşte Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm ile kardeşi Melisa'nın bebekliği...

Ilıcalı ailesinin en küçüğü olan 'nın torunu Begüm'ün yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın torunu Begüm tıpkı küçük teyzesi Melisa Ilıcalı'ya benzetildi! İşte Banu Ilıcalı'nın kızı Begüm ile kardeşi Melisa'nın bebekliği...

'nın kızı Begüm tıpkı teyzesi 'nın küçüklüğüne benzetildi.

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