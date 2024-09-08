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Haberler Galeri Adam olacak çocuk kendini belli eder! Bir Gece Masalı'nın güzel oyuncusu Su Burcu Yazgan Coşkun’un çocuk yıldız olduğunu biliyor muydunuz?
Giriş Tarihi: 08.09.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 09:51

Adam olacak çocuk kendini belli eder! Bir Gece Masalı'nın güzel oyuncusu Su Burcu Yazgan Coşkun’un çocuk yıldız olduğunu biliyor muydunuz?

Atv'nin yeni dizisi "Bir Gece Masalı" daha ilk bölümde izleyiciden tam not aldı. "Bir Gece Masalı"nın güzel oyuncusu Su Burcu Yazgan Coşkun, hem güzelliği ile hem de oyunculuğu ile herkesi büyüledi. Günaydın köşe yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü yazısında genç yetenek Su Burcu Yazgan Coşkun'u kaleme aldı. İşte o yazı…

YÜKSEL AYTUĞ
Adam olacak çocuk kendini belli eder! Bir Gece Masalı’nın güzel oyuncusu Su Burcu Yazgan Coşkun’un çocuk yıldız olduğunu biliyor muydunuz?

Yıllar önce Kanal 7'de yayınlanan Kalbin Dili adlı televizyon filminde şirin mi şirin bir kız çocuğu olarak ekranla tanışan Su Burcu Yazgan Coşkun'u şimdilerde Atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nda herkes büyük bir hayranlıkla izliyor.

Adam olacak çocuk kendini belli eder! Bir Gece Masalı’nın güzel oyuncusu Su Burcu Yazgan Coşkun’un çocuk yıldız olduğunu biliyor muydunuz?

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen kariyerine pek çok dizi ve film sığdıran Su Burcu, asıl çıkışını bir başka Atv dizisi Kardeşlerim'deki "Asiye" rolüyle yakalamıştı.

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Adam olacak çocuk kendini belli eder! Bir Gece Masalı’nın güzel oyuncusu Su Burcu Yazgan Coşkun’un çocuk yıldız olduğunu biliyor muydunuz?

Duru güzelliği ve rol yeteneği ile öne çıkan genç yıldız adayının bir sezon sonra Burak Deniz ile başrolü paylaşması sürpriz olmadı.

Adam olacak çocuk kendini belli eder! Bir Gece Masalı’nın güzel oyuncusu Su Burcu Yazgan Coşkun’un çocuk yıldız olduğunu biliyor muydunuz?

Hele ilk bölümdeki Pamukkale'nin travertenlerine uzandığı sahnede büyülü bir masalın içinden fırlamış peri kızı gibiydi.

Adam olacak çocuk kendini belli eder! Bir Gece Masalı’nın güzel oyuncusu Su Burcu Yazgan Coşkun’un çocuk yıldız olduğunu biliyor muydunuz?

Genç oyuncu aynı zamanda İspanyollar gibi dört isimden oluşan adıyla da dikkat çekiyor.

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