Giriş Tarihi: 08.09.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
09:51
Adam olacak çocuk kendini belli eder! Bir Gece Masalı'nın güzel oyuncusu Su Burcu Yazgan Coşkun’un çocuk yıldız olduğunu biliyor muydunuz?
Atv'nin yeni dizisi "Bir Gece Masalı" daha ilk bölümde izleyiciden tam not aldı. "Bir Gece Masalı"nın güzel oyuncusu Su Burcu Yazgan Coşkun, hem güzelliği ile hem de oyunculuğu ile herkesi büyüledi. Günaydın köşe yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü yazısında genç yetenek Su Burcu Yazgan Coşkun'u kaleme aldı. İşte o yazı…