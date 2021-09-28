Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak estetiğin dozunu kaçırdı! Eski halinden eser yok! Sosyal medyanın diline düştü

ATV'nin bir dönem reyting rekorları kıran Adanalı dizisinde Pınar karakterine can veren Tuğçe Özbudak görenleri adeta şoke ediyor. Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak da estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Şimdi onu tanıyabilene aşk olsun! Yayınlandığı döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle erkekleri kendine hayran bırakan Tuğçe Özbudak, estetikte seneler içinde tanınmaz hale geldi. Güzel oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Oyuncunun dudaklarındaki ve burnundaki büyük değişim dikkatlerden kaçmadı.