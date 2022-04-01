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Haberler Galeri Adeta bir deri bir kemik kalan Miray Daner'in zayıflama sırrı merak edildi! Miray Daner'in son hali ağızları açık bıraktı!
Giriş Tarihi: 01.04.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 13:35

Adeta bir deri bir kemik kalan Miray Daner'in zayıflama sırrı merak edildi! Miray Daner'in son hali ağızları açık bıraktı!

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner adeta günden güne eriyor. Son olarak Kara Tahta dizisinde Irmak karakteri ile ortaya çıkan Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in son hali hayranlarının ağzını açık bıraktı. Seda Sayan ile Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile birlikte olan Miray Daner'e "aşk yaramış" yorumları yağdı. İşte Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in değişimi ve zayıflama sırrı...

Adeta bir deri bir kemik kalan Miray Daner’in zayıflama sırrı merak edildi! Miray Daner’in son hali ağızları açık bıraktı!

Ekranların aranan isimlerinden Miray Daner Kara Tahta dizisi ile geri döndü. Oyunculuğa kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Miray Daner'in bir dönem kiloları ile başı dertteydi.

Adeta bir deri bir kemik kalan Miray Daner’in zayıflama sırrı merak edildi! Miray Daner’in son hali ağızları açık bıraktı!

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner son hali ile görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner adeta günden güne eriyor.

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Adeta bir deri bir kemik kalan Miray Daner’in zayıflama sırrı merak edildi! Miray Daner’in son hali ağızları açık bıraktı!

Son olarak Kara Tahta dizisinde Irmak karakteri ile ortaya çıkan Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Adeta bir deri bir kemik kalan Miray Daner’in zayıflama sırrı merak edildi! Miray Daner’in son hali ağızları açık bıraktı!

Kara Tahta'nın IrmakMiray Daner'in son hali hayranlarının ağzını açık bıraktı. İşte Kara Tahta'nın Irmak'ı Miray Daner'in değişimi ve zayıflama sırrı...

Adeta bir deri bir kemik kalan Miray Daner’in zayıflama sırrı merak edildi! Miray Daner’in son hali ağızları açık bıraktı!

Fit haliyle dikkat çeken Miray Daner, kilo vermesiyle ilgilisi sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili olarak da "Yani ben aslında bunun konu olmasına çok şaşırıyorum. İnsanlar kilo alır, verirler. Çok söylenecek bir şey yok aslında yani" demişti.

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