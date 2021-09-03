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Haberler Galeri Adeta günden güne eriyor! Araba pozu veren Miray Daner'in son hali övgüleri topladı!
Giriş Tarihi: 03.09.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 16:07

Adeta günden güne eriyor! Araba pozu veren Miray Daner'in son hali övgüleri topladı!

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri hayrete düşürdü. Miray Daner adeta günden güne eriyor. Güzel oyuncu Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşım ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Son olarak araba içinde poz veren Miray Daner şıklığı ile de övgüleri topladı. Fit hali ve güzelliğiyle beğeni toplayan Miray Daner tarzı ile kısa sürede trend olmayı başardı. İşte takipçilerinin övgü dolu yorumlar yaptığı Miray Daner'in son hali...

Adeta günden güne eriyor! Araba pozu veren Miray Daner’in son hali övgüleri topladı!

Güzel oyuncu Miray Daner verdiği kilolardan sonra yeni görüntüsüyle yaptığı paylaşım ile kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Adeta günden güne eriyor! Araba pozu veren Miray Daner’in son hali övgüleri topladı!

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla görenleri hayrete düşürdü.

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Adeta günden güne eriyor! Araba pozu veren Miray Daner’in son hali övgüleri topladı!

Miray Daner adeta günden güne eriyor.

Adeta günden güne eriyor! Araba pozu veren Miray Daner’in son hali övgüleri topladı!

Fit hali ve güzelliğiyle beğeni toplayan Miray Daner tarzı ile kısa sürede trend olmayı başardı.

Adeta günden güne eriyor! Araba pozu veren Miray Daner’in son hali övgüleri topladı!

İşte takipçilerinin övgü dolu yorumlar yaptığı Miray Daner'in son hali...

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