Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız karakteri ile ünlenen genç oyuncu Feyza Civelek verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek ünlüleri zayıflatan Şeyda Coşkun ile kampa girdi. 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen 25 yaşındaki Feyza Civelek, 'Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum' diye konuştu. İşte Adını Feriha Koydum oyuncularından Feyza Civelek'in son hali... Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız karakteri ile ünlenen genç oyuncu Feyza Civelek verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'in son halini görenler tanımakta zorlandı. Feyza Civelek, fit haliyle kendine hayran bıraktı... İşte Adını Feriha Koydum oyuncularından Feyza Civelek'in son hali... Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek ünlüleri zayıflatan Şeyda Coşkun ile kampa girmişti. 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen 25 yaşındaki Feyza Civelek, 'Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum' diye konuştu.