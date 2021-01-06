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Haberler Galeri Adını Feriha Koydum ile tanınan genç oyuncu Feyza Civelek adeta eridi! Feyza Civelek değişimi ile dudak uçuklattı!

ile tanınan genç oyuncu adeta eridi! ile dudak uçuklattı!

dizisindeki hayat verdiği zengin kız karakteri ile ünlenen genç oyuncu verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. Feyza Civelek ünlüleri zayıflatan ile kampa girdi. 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen 25 yaşındaki Feyza Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuştu. İşte Adını Feriha Koydum oyuncularından ...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 12:04
Adını Feriha Koydum ile tanınan genç oyuncu Feyza Civelek adeta eridi! Feyza Civelek değişimi ile dudak uçuklattı!

dizisindeki hayat verdiği zengin kız karakteri ile ünlenen genç oyuncu verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü.

Adını Feriha Koydum ile tanınan genç oyuncu Feyza Civelek adeta eridi! Feyza Civelek değişimi ile dudak uçuklattı!

'un Lara'sı 'in son halini görenler tanımakta zorlandı.

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Adını Feriha Koydum ile tanınan genç oyuncu Feyza Civelek adeta eridi! Feyza Civelek değişimi ile dudak uçuklattı!

, fit haliyle kendine hayran bıraktı… İşte oyuncularından ...

Adını Feriha Koydum ile tanınan genç oyuncu Feyza Civelek adeta eridi! Feyza Civelek değişimi ile dudak uçuklattı!

'un Lara'sı ünlüleri zayıflatan ile kampa girmişti.

Adını Feriha Koydum ile tanınan genç oyuncu Feyza Civelek adeta eridi! Feyza Civelek değişimi ile dudak uçuklattı!

2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen 25 yaşındaki , "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuştu.

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