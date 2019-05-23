Adriana Lima 72'nci Cannes Film Festivali'nde herkesi büyüledi!

Dünyaca ünlü model denilince hiç kuşkusuz ilk gelen isimlerden olan Adriana Lima katıldığı her davette tüm bakışları üzerine çekmeyi başarıyor. Adriana Lima katıldığı 72'nci Cannes Film Festivali'nde yine gören herkesi büyüledi. Victoria's Secret'ın unutulmayacak modelleri arasında olan Adriana Lima Cannes'ın şıkları arasına girdi bile. 37 yaşındaki iki çocuk annesi Adriana Lima birçok ismi yine güzelliğinin gölgesinde bıraktı. İşte Adriana Lima'nın 72'nci Cannes Film Festivali'nde kırmızı halı şıklığı... 72'nci Cannes Film Festivali sürüyor. Festival kapsamında başarılı filmlerin ilk gösterimi yapılırken oyuncu kadrolarının yanı sıra festivalin ünlü konukları da galalara renk katıyor. Konuk ünlü modeller de kırmızı halıda boy gösteriyorlar. Bu ünlü modellerden biri de Victoria's Secret modelliği ile üne kavuşan Adriana Lima'ydı. Adriana Lima derin bacak dekolteli gece mavisi elbisesi ile tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı. İşte Adriana Lima'nın Cannes şıklığı ve gelmiş geçmiş en iyi seçimleri ile kırmızı halı şıklığı...