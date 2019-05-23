Adriana Lima 72'nci Cannes Film Festivali'nde herkesi büyüledi!

72'nci Cannes Film Festivali sürüyor. Festival kapsamında başarılı filmlerin ilk gösterimi yapılırken oyuncu kadrolarının yanı sıra festivalin ünlü konukları da galalara renk katıyor. Konuk ünlü modeller de kırmızı halıda boy gösteriyorlar. Bu ünlü modellerden biri de Victoria's Secret modelliği ile üne kavuşan Adriana Lima'ydı. Adriana Lima derin bacak dekolteli gece mavisi elbisesi ile tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı. İşte Adriana Lima'nın Cannes şıklığı ve gelmiş geçmiş en iyi seçimleri ile kırmızı halı şıklığı...