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  • Adriana Lima 72'nci Cannes Film Festivali'nde herkesi büyüledi!

'nde herkesi büyüledi!

Dünyaca denilince hiç kuşkusuz ilk gelen isimlerden olan katıldığı her davette tüm bakışları üzerine çekmeyi başarıyor. Adriana Lima katıldığı 'nde yine gören herkesi büyüledi. 'ın unutulmayacak modelleri arasında olan Adriana Lima Cannes'ın şıkları arasına girdi bile. 37 yaşındaki iki çocuk annesi Adriana Lima birçok ismi yine güzelliğinin gölgesinde bıraktı. İşte Adriana Lima'nın 72'nci 'nde ...

Giriş Tarihi: 23.05.2019 11:37 Güncelleme Tarihi: 23.05.2019 11:45
Adriana Lima 72'nci Cannes Film Festivali'nde herkesi büyüledi!

sürüyor. Festival kapsamında başarılı filmlerin ilk gösterimi yapılırken oyuncu kadrolarının yanı sıra festivalin ünlü konukları da galalara renk katıyor. Konuk ünlü modeller de kırmızı halıda boy gösteriyorlar. Bu ünlü modellerden biri de modelliği ile üne kavuşan 'ydı. Adriana Lima derin bacak dekolteli gece mavisi elbisesi ile tüm bakışları üzerine çekmeyi başardı. İşte Adriana Lima'nın Cannes şıklığı ve gelmiş geçmiş en iyi seçimleri ile ...

Adriana Lima 72'nci Cannes Film Festivali'nde herkesi büyüledi!
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Adriana Lima 72'nci Cannes Film Festivali'nde herkesi büyüledi!
Adriana Lima 72'nci Cannes Film Festivali'nde herkesi büyüledi!
Adriana Lima 72'nci Cannes Film Festivali'nde herkesi büyüledi!
Adriana Lima 72'nci Cannes Film Festivali'nde herkesi büyüledi!
Adriana Lima 72'nci Cannes Film Festivali'nde herkesi büyüledi!
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