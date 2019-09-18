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  • Adriana Lima hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Adriana Lima meğer…

hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Adriana Lima meğer…

Dünyaca ünlü modellerden son günlerin sık konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Magazin gündeminde en son adının aşk dedikodularına karıştığı Emir Uyar ile görüntülenen Adriana Lima hakkında bilinmeyen gerçek şoke etti. Ünlü modelin yaşını duyan şaşırıyor. Her zaman güzelliğiyle kendine hayran bırakan Lima 18 yıllık podyum hayatını geride bırakmıştı. İki çocuk annesi Adriana Lima düşük gelirli ve dindar bir ailenin kızı olarak hayata gözlerini açmıştır. Şans eseri bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Adriana Lima Victoria's Secret'ın modelliği yaparak ününe ün katmıştır. her zaman merak konusu olmuştur. Peki Adriana Lima kaç yaşındadır? İşte Adriana Lima başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 18.09.2019 13:38 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 13:49
Adriana Lima hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Adriana Lima meğer…

Magazin gündeminden düşmeyen hakkında bilinmeyen gerçek şaşkına çevirdi. Küçük yaşta podyumlarda boy gösteren Adriana Lima Victoria's Secret modelliği yaparak adını tüm dünyaya duyurmuştu. En son iş insanı Emir Uyar ile olan birlikteliğiyle gündemde olan Adriana Lima güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Ünlüler dünyasında fiziğiyle gençlere taş çıkaran isim Adriana Lima yaşıyla herkesi şoke ediyor. İşte Adriana Lima başta olmak üzere diğer

Adriana Lima hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Adriana Lima meğer…

AYŞEGÜL ALDİNÇ

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Adriana Lima hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Adriana Lima meğer…

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Adriana Lima hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Adriana Lima meğer…

MÜGE ANLI

Adriana Lima hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Adriana Lima meğer…

MÜGE ANLI
19 Aralık 1973

Adriana Lima hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Adriana Lima meğer…

İLKER İNANOĞLU

Adriana Lima hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Adriana Lima meğer…

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

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