Adriana Lima hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kaldı! Adriana Lima meğer…

Dünyaca ünlü modellerden Adriana Lima son günlerin sık konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Magazin gündeminde en son adının aşk dedikodularına karıştığı Emir Uyar ile görüntülenen Adriana Lima hakkında bilinmeyen gerçek şoke etti. Ünlü modelin yaşını duyan şaşırıyor. Her zaman güzelliğiyle kendine hayran bırakan Lima 18 yıllık podyum hayatını geride bırakmıştı. İki çocuk annesi Adriana Lima düşük gelirli ve dindar bir ailenin kızı olarak hayata gözlerini açmıştır. Şans eseri bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Adriana Lima Victoria's Secret'ın modelliği yaparak ününe ün katmıştır. Ünlülerin yaşları her zaman merak konusu olmuştur. Peki Adriana Lima kaç yaşındadır? İşte Adriana Lima başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları…