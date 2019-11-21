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  • Adriana Lima sarışın oldu sosyal medya yıkıldı! Güzel model Adriana Lima sarı saçlı haliyle o isme benzetildi...

sarışın oldu yıkıldı! Güzel model Adriana Lima sarı saçlı haliyle o isme benzetildi...

Ünlü model 'dan hayranlarına büyük sürpriz. sosyal medyaya bomba gibi düştü. Güzel model ile kendini benzettiği isim ise Yayınlandığı dönem milyonları ekran karşısına kilitleyen dizisinin oyuncusu Emilia Clarke, hayat verdiği karakteri. hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına kısa süreli bir şok yaşatan Adriana Lima'ya sarışın olmak da yakıştı. Moda dünyasının gözde isimlerinden dünyaca ünlü isim Adriana Lima son dönemde ülkemizde de oldukça fazla ilgi görüyor. Bunun sebebi ise Adriana Lima'nın son iki birlikteliğini yaşadığı erkeklerin Türk olması... 38 yaşındaki güzel model Adriana Lima hakkında neredeyse her şey merak konusu... Attığı her adım olay olan Brezilyalı model Adriana Lima'yı ne kadar tanıyoruz peki? aslında filmleri aratmayan türden. Güzel model Adriana Lima nasıl bir ailede doğdu, nasıl yetişti, nasıl keşfedildi ve buna yıllık kariyeri boyunca ne kadar servet edindi... Henüz 6 aylıkken babası tarafından terkedilen Adriana Lima yokluk içinde büyüdü... İşte ...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 16:47 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 16:51
Adriana Lima sarışın oldu sosyal medya yıkıldı! Güzel model Adriana Lima sarı saçlı haliyle o isme benzetildi...

Ünlü model 'dan hayranlarına büyük sürpriz. sosyal medyaya bomba gibi düştü. Güzel model ile kendini benzettiği isim ise Yayınlandığı dönem milyonları ekran karşısına kilitleyen dizisinin oyuncusu Emilia Clarke, hayat verdiği karakteri.

Adriana Lima sarışın oldu sosyal medya yıkıldı! Güzel model Adriana Lima sarı saçlı haliyle o isme benzetildi...

Lima, Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştığı fotoğrafın üzerine yazdı. Sapsarı saçları ve renkli gözleriyle gerçekten de Emilia'nın hayat verdiği Khaleesi karakterine benzeyen Adrina hakkında 'Yeni Khaleesi oldu' şeklinde yorumlar yapıldı. hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarına kısa süreli bir şok yaşatan Adriana Lima'ya sarışın olmak da yakıştı.

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Adriana Lima sarışın oldu sosyal medya yıkıldı! Güzel model Adriana Lima sarı saçlı haliyle o isme benzetildi...

Moda dünyasının gözde isimlerinden dünyaca ünlü isim son dönemde ülkemizde de oldukça fazla ilgi görüyor. Bunun sebebi ise Adriana Lima'nın son iki birlikteliğini yaşadığı erkeklerin Türk olması... 38 yaşındaki güzel model Adriana Lima hakkında neredeyse her şey merak konusu... Attığı her adım olay olan Brezilyalı model Adriana Lima'yı ne kadar tanıyoruz peki? aslında filmleri aratmayan türden. Güzel model Adriana Lima nasıl bir ailede doğdu, nasıl yetişti, nasıl keşfedildi ve buna yıllık kariyeri boyunca ne kadar servet edindi... Henüz 6 aylıkken babası tarafından terkedilen Adriana Lima yokluk içinde büyüdü... İşte ...

Adriana Lima sarışın oldu sosyal medya yıkıldı! Güzel model Adriana Lima sarı saçlı haliyle o isme benzetildi...

Gelin bir bakalım, nasıl bir ailede doğdu, nasıl yetişti, nasıl keşfedildi ve buna yıllık kariyeri boyunca ne kadar servet edindi.

Adriana Lima sarışın oldu sosyal medya yıkıldı! Güzel model Adriana Lima sarı saçlı haliyle o isme benzetildi...

, Nelson Torres ve Maria da Graça Lima'nın kızı olarak 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Bahia'da doğdu.

Adriana Lima sarışın oldu sosyal medya yıkıldı! Güzel model Adriana Lima sarı saçlı haliyle o isme benzetildi...

Dar gelirli ve çok dindar bir ailenin kızı olarak dünyaya gözlerini açtı Lima.

Adriana Lima sarışın oldu sosyal medya yıkıldı! Güzel model Adriana Lima sarı saçlı haliyle o isme benzetildi...

Daha 6 aylıkken babası onu ve annesini terk etti. Baba Nelson Torres, babalığa henüz hazır olmadığını söyleyip kapıyı çarpıp dışarı çıktığında annesiyle baş başa kaldı henüz bebek olan Lima.

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