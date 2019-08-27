Adriana Lima yine sınır tanımıyor! Cesur fotoğrafıyla yürek hoplattı!
Adriana Lima yine sınır tanımıyor! Cesur fotoğrafıyla yürek hoplattı!
Son dönemin gözde isimlerinden Adriana Lima magazin gündemine bomba gibi oturdu. Verdiği cesur pozlarla sosyal medyada gündeme gelen ünlü model hem özel hayatı hem de başarısıyla oldukça fazla konuşuluyor. Bir bağış kampanyası için kameralar karşısında geçen ve cesur pozlar veren 38 yaşındaki Adriana Lima'nın her yaptığı olay oluyor. Güzel model Adriana Lima nasıl bir ailede doğdu, nasıl yetişti, nasıl keşfedildi ve buna yıllık kariyeri boyunca ne kadar servet edindi... Henüz 6 aylıkken babası tarafından terk edilen Adriana Lima yokluk içinde büyüdü... İşte Adriana Lima ve az bilinen hayat hikayesi...
Giriş Tarihi: 27.08.2019
11:28
Güncelleme Tarihi: 27.08.2019
11:39