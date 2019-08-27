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  • Adriana Lima yine sınır tanımıyor! Cesur fotoğrafıyla yürek hoplattı!

yine sınır tanımıyor! Cesur fotoğrafıyla yürek hoplattı!

Son dönemin gözde isimlerinden magazin gündemine bomba gibi oturdu. Verdiği cesur pozlarla sosyal medyada gündeme gelen ünlü model hem özel hayatı hem de başarısıyla oldukça fazla konuşuluyor. Bir bağış kampanyası için kameralar karşısında geçen ve cesur pozlar veren 38 yaşındaki 'nın her yaptığı olay oluyor. Güzel model Adriana Lima nasıl bir ailede doğdu, nasıl yetişti, nasıl keşfedildi ve buna yıllık kariyeri boyunca ne kadar servet edindi... Henüz 6 aylıkken babası tarafından terk edilen Adriana Lima yokluk içinde büyüdü... İşte Adriana Lima ve az bilinen hayat hikayesi...

Giriş Tarihi: 27.08.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 11:39
Adriana Lima yine sınır tanımıyor! Cesur fotoğrafıyla yürek hoplattı!

Ünlü bir markanın baş mankeni olan magazin ve moda dünyasının en gözde isimlerinden olan ne yapsa olay oluyor. Oldukça fazla ilgi gören ünlü mankenin son iki birlikteliğinin Türk olması ona olan ilgiyi daha da arttırdı. Brezilyalı model hakkında en ufal detay bile merak konusu oluyor. 'nın hayatı aslında filmleri aratmayan türden. Güzel model Adriana Lima nasıl bir ailede doğdu, nasıl yetişti, nasıl keşfedildi ve buna yıllık kariyeri boyunca ne kadar servet edindi... Henüz 6 aylıkken babası tarafından terkedilen Adriana Lima yokluk içinde büyüdü... İşte Adriana Lima ve az bilinen hayat hikayesi...

Adriana Lima yine sınır tanımıyor! Cesur fotoğrafıyla yürek hoplattı!

Gelin bir bakalım, nasıl bir ailede doğdu, nasıl yetişti, nasıl keşfedildi ve buna yıllık kariyeri boyunca ne kadar servet edindi.

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Adriana Lima yine sınır tanımıyor! Cesur fotoğrafıyla yürek hoplattı!

, Nelson Torres ve Maria da Graça Lima'nın kızı olarak 12 Haziran 1981'de Brezilya'da Bahia'da doğdu.

Adriana Lima yine sınır tanımıyor! Cesur fotoğrafıyla yürek hoplattı!

Dar gelirli ve çok dindar bir ailenin kızı olarak dünyaya gözlerini açtı Lima.

Adriana Lima yine sınır tanımıyor! Cesur fotoğrafıyla yürek hoplattı!

Daha 6 aylıkken babası onu ve annesini terk etti. Baba Nelson Torres, babalığa henüz hazır olmadığını söyleyip kapıyı çarpıp dışarı çıktığında annesiyle baş başa kaldı henüz bebek olan Lima.

Adriana Lima yine sınır tanımıyor! Cesur fotoğrafıyla yürek hoplattı!

Annesi onu yalnız başına büyüttü. Aslında utangaç bir çocuk olan Lima, o dönemde fotoğraflarının çekilmesinden de hiç hoşlanmazdı.

Adriana Lima yine sınır tanımıyor! Cesur fotoğrafıyla yürek hoplattı!

küçükken dans etmekten ve spor yapmaktan hoşlanırdı. Annesi de onu yeteneklerine göre yönlendirmeye çalıştı.

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