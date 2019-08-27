Adriana Lima yine sınır tanımıyor! Cesur fotoğrafıyla yürek hoplattı!

Ünlü bir markanın baş mankeni olan magazin ve moda dünyasının en gözde isimlerinden olan Adriana Lima ne yapsa olay oluyor. Oldukça fazla ilgi gören ünlü mankenin son iki birlikteliğinin Türk olması ona olan ilgiyi daha da arttırdı. Brezilyalı model hakkında en ufal detay bile merak konusu oluyor. Adriana Lima'nın hayatı aslında filmleri aratmayan türden. Güzel model Adriana Lima nasıl bir ailede doğdu, nasıl yetişti, nasıl keşfedildi ve buna yıllık kariyeri boyunca ne kadar servet edindi... Henüz 6 aylıkken babası tarafından terkedilen Adriana Lima yokluk içinde büyüdü... İşte Adriana Lima ve az bilinen hayat hikayesi...