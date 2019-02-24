Adriana Lima’nın anlaşması iptal edildi

Metin Hara ile ilişkisi biten Adriana Lima, Kuzey Kıbrıs'tan aldığı modellik teklifini önce kabul etti, sonra da gelmemek için bahaneler buldu. Lima'nın anlaşması iptal edildi BAŞ MANKEN OLACAKTI Önce teklifi kabul eden Lima, daha sonra bahaneler üretmeye başladı. 300 BİN DOLAR İSTEDİ Defilenin organizatörü Müjdat Kavas, 'Adriana, Türkiye'ye gelmemek için böyle yaptı, anlaşmayı iptal ettik' dedi. MADEM ÖYLE İŞTE BÖYLE Defilede; Adriana Lima yerine Victoria's Secret modelleri Candice Swanepoel ve Karolina Kurkova'nın çıkabileceği öğrenildi.