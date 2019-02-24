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’nın anlaşması iptal edildi

ile ilişkisi biten , Kuzey 'tan aldığı modellik teklifini önce kabul etti, sonra da gelmemek için bahaneler buldu. Lima'nın anlaşması iptal edildi

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Magazin galerileri
Giriş Tarihi: 24.02.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 11:01
Adriana Lima’nın anlaşması iptal edildi

BAŞ MANKEN OLACAKTI
Brezilyalı top model , Balizza'nın 2 Mart'ta Girne Les Ambassadeurs Hotel'de düzenlenecek defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacaktı.

Adriana Lima’nın anlaşması iptal edildi

Önce teklifi kabul eden Lima, daha sonra bahaneler üretmeye başladı.

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Adriana Lima’nın anlaşması iptal edildi

300 BİN DOLAR İSTEDİ
İstanbul üzerinden Kıbrıs'a gitmek istemeyen Lima, ücretini 300 bin dolara çıkardı ve medyanın çekim yapmaması şartı koydu.

Adriana Lima’nın anlaşması iptal edildi

Defilenin organizatörü Müjdat Kavas, "Adriana, Türkiye'ye gelmemek için böyle yaptı, anlaşmayı iptal ettik" dedi.

Adriana Lima’nın anlaşması iptal edildi

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Adriana Lima’nın anlaşması iptal edildi

Defilede; yerine Victoria's Secret modelleri Candice Swanepoel ve Karolina Kurkova'nın çıkabileceği öğrenildi.

Adriana Lima’nın anlaşması iptal edildi
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