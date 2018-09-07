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Adriana Lima'nın tahtına göz diken Rus güzel: Dasha Kina

Giriş Tarihi: 07.09.2018 20:53 Güncelleme Tarihi: 07.09.2018 21:11
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Adriana Lima'nın tahtına göz diken Rus güzel: Dasha Kina
Adriana Lima'nın tahtına göz diken Rus güzel: Dasha Kina

Dünyanın en güzel manken ve modelleri arasında gösterilen Adriana Lima'ya Rusya'dan rakip çıktı.

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Adriana Lima'nın tahtına göz diken Rus güzel: Dasha Kina
Adriana Lima'nın tahtına göz diken Rus güzel: Dasha Kina

ŞÖHRETİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Siyah saçları ve koyu mavi gözleriyle büyüleyici bir güzelliği sahip olan Rus model Dasha Kina'nın şöhreti her geçen gün artıyor.

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Adriana Lima'nın tahtına göz diken Rus güzel: Dasha Kina
Adriana Lima'nın tahtına göz diken Rus güzel: Dasha Kina

TRABZONSPOR FORMASI GİYMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye de gelen Dasha Kina, kendisi gibi model olan Litvanyalı Raimonda Gecaite ile bir reklam çalışmasının içinde yer almış, Trabzonspor formasıyla poz vermişti.

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Adriana Lima'nın tahtına göz diken Rus güzel: Dasha Kina
Adriana Lima'nın tahtına göz diken Rus güzel: Dasha Kina

Dasha Kina'nın Türk medyasında yer alan haberlerinin ardından Instagram'daki takipçi sayısında ciddi bir artış yaşanmıştı.

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Adriana Lima'nın tahtına göz diken Rus güzel: Dasha Kina
Adriana Lima'nın tahtına göz diken Rus güzel: Dasha Kina

YARIM MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Moda otoriteleri, genç mankenin kariyerinin doğru yönetildiği takdirde dünyaca ünlü mankenlerin tahtını sallayacağını düşünüyor.

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Adriana Lima'nın tahtına göz diken Rus güzel: Dasha Kina
Adriana Lima'nın tahtına göz diken Rus güzel: Dasha Kina

Kina'nın şu an bir milyon civarı sosyal medya takipçisi bulunuyor.

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Adriana Lima'nın tahtına göz diken Rus güzel: Dasha Kina
Adriana Lima'nın tahtına göz diken Rus güzel: Dasha Kina
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