Adriana Lima'nın tahtına göz diken Rus güzel: Dasha Kina

Dünyanın en güzel manken ve modelleri arasında gösterilen Adriana Lima'ya Rusya'dan rakip çıktı. ŞÖHRETİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR Siyah saçları ve koyu mavi gözleriyle büyüleyici bir güzelliği sahip olan Rus model Dasha Kina'nın şöhreti her geçen gün artıyor. TRABZONSPOR FORMASI GİYMİŞTİ Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye de gelen Dasha Kina, kendisi gibi model olan Litvanyalı Raimonda Gecaite ile bir reklam çalışmasının içinde yer almış, Trabzonspor formasıyla poz vermişti. Dasha Kina'nın Türk medyasında yer alan haberlerinin ardından Instagram'daki takipçi sayısında ciddi bir artış yaşanmıştı. YARIM MİLYON TAKİPÇİSİ VAR Moda otoriteleri, genç mankenin kariyerinin doğru yönetildiği takdirde dünyaca ünlü mankenlerin tahtını sallayacağını düşünüyor. Kina'nın şu an bir milyon civarı sosyal medya takipçisi bulunuyor.