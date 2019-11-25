Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk fiziği ile büyüledi! Burcu Özberk sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu Burcu Özberk, hayranları tarafından yakından takip edilen bir isim. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Burcu Özberk, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını adeta büyüledi. Kusursuz fiziğiyle hayranlarından tam not aldı. Başarılı oyuncunun paylaşımına övgü dolu yorumlar da geldi. Burcu Özberk'in boyu hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Burcu Özberk ve diğer ünlü isimlerin boyları…