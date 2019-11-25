Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk fiziği ile büyüledi! Burcu Özberk sosyal medyayı salladı!

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren başarılı oyuncu Burcu Özberk, güzelliğinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettiriyor. Güzel oyuncu Burcu Özberk, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını adeta büyüledi. Kusursuz fiziğiyle hayranlarından tam not alan Özberk'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in paylaşımına adeta yorum yağdı. Burcu Özberk'in paylaşımının ardından hayranları güzel oyuncunun boyunu çok merak etti. İşte Burcu Özberk ve diğer ünlü isimlerin boyları…