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  • Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk fiziği ile büyüledi! Burcu Özberk sosyal medyayı salladı!

’ın Ayşe’si fiziği ile büyüledi! Burcu Özberk sosyal medyayı salladı!

dizisinde Ayşe karakterine hayat veren başarılı oyuncu , güzelliğinin yanı sıra hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettiriyor. Güzel oyuncu , hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını adeta büyüledi. Kusursuz fiziğiyle hayranlarından tam not alan Özberk'in paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. 'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in paylaşımına adeta yorum yağdı. Burcu Özberk'in paylaşımının ardından hayranları güzel oyuncunun boyunu çok merak etti. İşte Burcu Özberk ve diğer ünlü isimlerin boyları…

Giriş Tarihi: 08.12.2019 15:01 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 15:17
Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk fiziği ile büyüledi! Burcu Özberk sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu , hayranları tarafından yakından takip edilen bir isim. Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Burcu Özberk, hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını adeta büyüledi. Kusursuz fiziğiyle hayranlarından tam not aldı. Başarılı oyuncunun paylaşımına övgü dolu yorumlar da geldi. Burcu Özberk'in boyu hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Burcu Özberk ve diğer ünlü isimlerin boyları…

Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk fiziği ile büyüledi! Burcu Özberk sosyal medyayı salladı!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk fiziği ile büyüledi! Burcu Özberk sosyal medyayı salladı!

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - 1.77 CM

Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk fiziği ile büyüledi! Burcu Özberk sosyal medyayı salladı!

ARAS BULUT İYNEMLİ

Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk fiziği ile büyüledi! Burcu Özberk sosyal medyayı salladı!

ARAS BULUT İYNEMLİ - 1.82 CM

Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk fiziği ile büyüledi! Burcu Özberk sosyal medyayı salladı!

HANDE ERÇEL

Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk fiziği ile büyüledi! Burcu Özberk sosyal medyayı salladı!

HANDE ERÇEL - 1.75 CM

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