Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk siyah bikinisiyle böyle yakalandı! Güzel oyuncunun panik anları…

Güzel oyuncu Burcu Özbek Afili Aşk'ın Ayşe'si olarak gönüllere taht kurmayı başarmıştı. Özberk, dizinin final yapmasının ardından yaz sezonunu tatil yaparak geçiriyor. Burcu Özberk Bodrum Yalıkavak'ta yüzerken objektiflere takıldı. Denizin ortasındaki balona çıkmayı beceremeyen Özberk, üst üste düştü. Ünlü oyuncu, dördüncü denemesinde balona çıkmayı başardı. Gazetecileri fark edince bir anda panik olan Burcu Özberk, suya atlayarak iskeleye çıktı. Güzel oyuncu düzgün fiziği ile büyük beğeni topladı.