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’ın ’si bikinisiyle böyle yakalandı! Güzel oyuncunun anları…

Güzel oyuncu Burcu Özbek 'ın 'si olarak gönüllere taht kurmayı başarmıştı. Özberk, dizinin final yapmasının ardından yaz sezonunu yaparak geçiriyor. 'ta yüzerken objektiflere takıldı. Denizin ortasındaki balona çıkmayı beceremeyen Özberk, üst üste düştü. Ünlü oyuncu, dördüncü denemesinde balona çıkmayı başardı. Gazetecileri fark edince bir anda olan Burcu Özberk, suya atlayarak iskeleye çıktı. Güzel oyuncu düzgün fiziği ile büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 11.07.2020 15:16 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 15:26
Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk siyah bikinisiyle böyle yakalandı! Güzel oyuncunun panik anları…

Güzel oyuncu Burcu Özbek 'ın 'si olarak gönüllere taht kurmayı başarmıştı. Özberk, dizinin final yapmasının ardından yaz sezonunu yaparak geçiriyor. 'ta yüzerken objektiflere takıldı. Denizin ortasındaki balona çıkmayı beceremeyen Özberk, üst üste düştü. Ünlü oyuncu, dördüncü denemesinde balona çıkmayı başardı. Gazetecileri fark edince bir anda olan Burcu Özberk, suya atlayarak iskeleye çıktı. Güzel oyuncu düzgün fiziği ile büyük beğeni topladı.

Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk siyah bikinisiyle böyle yakalandı! Güzel oyuncunun panik anları…

Posta'nın haberine göre; ""ın final yapmasının ardından tatile çıkan , 'a gitti. Burcu Özberk geçen perşembe aralarında stilist Serenay Satıcı'nın da bulunduğu arkadaş grubuyla 'taki bir plajdaydı.

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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk siyah bikinisiyle böyle yakalandı! Güzel oyuncunun panik anları…

Yüzdüğü sırada yanına yanaşan birkaç küçük çocuk, oyuncuyu "Gazeteciler seni çekiyor abla" diyerek uyardı.

Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk siyah bikinisiyle böyle yakalandı! Güzel oyuncunun panik anları…

Özberk, çocukların uyarısıyla arkadaşlarının güneşlendiği deniz yatağına yöneldi. Ancak yatağa bir türlü çıkamadı.

Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk siyah bikinisiyle böyle yakalandı! Güzel oyuncunun panik anları…

Üç kez düşen oyuncu, dördüncü denemesinde deniz yatağına çıkmayı başardı. Ekipteki erkeklerden biri ise görüntülenmemek için suya atlayarak iskeleye çıktı.

Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk siyah bikinisiyle böyle yakalandı! Güzel oyuncunun panik anları…
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Afili Aşk’ın Ayşe’si Burcu Özberk siyah bikinisiyle böyle yakalandı! Güzel oyuncunun panik anları…
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