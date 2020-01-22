Afilli Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk makyajsız hali ile herkesin dilinde! Afilli Aşk'ın güzel oyuncusu Burcu Özberk'i bir de makyajsız görün...

Afilli Aşk dizisi ile adından sıkça söz ettiren son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Burcu Özberk, Afilli Aşk'ın Ayşe'si olarak gönülleri feth etti. Afilli Aşk dizisinde partneri Çağlar Ertuğrul ile ekranlarda boy gösteren Burcu Özberk oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor. Afilli Dizi 30. bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanırken, daha önce birçok dizi ve sinema filminde yer alan Burcu Özberk sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Instagram'da 4.3 milyon takipçisi olan Afilli Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk özellikle makyajsız halleri ile beğeni topluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Afilli Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Doğal güzelliğine güvenen Burcu Özberk yaptığı cesur paylaşımlarla hayranlarından tam not aldı. İşte sosyal medyada beğeni alan Afilli Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk'in makyajsız hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin makyajsız halleri...