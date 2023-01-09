Afra Saraçoğlu ayrılık acısı mı çekiyor? Mert Yazıcıoğlu’ndan ayrılan Afra Saraçoğlu’nun imalı paylaşımı!

Giriş Tarihi: 09.01.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 16:34

"Yalı Çapkını" dizisiyle son dönemde popülerliğini arttıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, 4 yıldır meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyordu. Bir süredir ikilinin ilişkisinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Hatta Afra Saraçoğlu'nun adı partneri Mert Ramazan Demir ile anılmıştı. Geçtiğimiz günlerde ortak ayrılık açıklaması yapan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ilişkilerine son vermişti. Afra Saraçoğlu son yaptığı paylaşım ile "Ayrılık acısı mı çekiyor?" dedirtti. Daha önce sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile izlediği Fenerbahçe maçlarını bu defa yalnız izleyen Afra Saraçoğlu öyle bir sitemde bulundu ki sosyal medyada olay oldu. İşte Afra Saraçoğlu'nun imalı paylaşımı...